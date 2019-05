Motocross | GP Francia 2019 | programma | orari e tv Si corre tra una settimana a Saint

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Lo spettacolo dellanon si ferma! Concluso il GP del Portogallo la battaglia si sposta in territorio francese per quello che sarà il terzo weekend consecutivo di gare. La battaglia tra Tony Cairoli e Tim Gajser vedrà dunque il suo settimo atto stagionale nel GP diJean d’Angely, sul Circuit du Puy de Poursay. Cairoli vanta nove successi in carriera qui ma non vince dal 2015, mentre Gajser ha vinto soltanto in gara-1 del 2016; In MX2 il favorito d’obbligo sarà Jorge Prado: lo spagnolo è lanciato verso il titolo, sembra avere un passo decisamente superiore a tutti i rivali e solo la sua non partenza in Gran Bretagna per infortunio sta tenendo la classifica corta. Il GP didi, settimo appuntamento del Mondiale di, non sarà trasmesso dall’emittente satellitare Eurosport per via dell’inizio del Roland Garros di ...

