Uomini e Donne | botta e risposta tra Andrea Dal Corso e Luca Daffrè

lanostratv

(Di sabato 18 maggio 2019)DaldopocriticaIeri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata settimanale di. E in studio c’erano anche Teresa Langella eDalper parlare della loro storia d’amore. In questa circostanza quest’ultimo ha anche avuto modo di incontrare nuovamente il suo ex rivale, il quale adesso è impegnato a corteggiare Angela Nasti. Ma tra i due, nonostante non corteggino più la stessa donna come ai tempi di Teresa, pare continuino a non andare particolarmente d’ac. E dopo la puntata di ieriDalha attaccato duramentesu instagram, asserendo schiettamente: “L’avermi levato l’amicizia per aver deciso di conoscere una persona che stava conoscendo anche lui non mi è sembrato carino…Persino ora non si è degnato a mandarmi nemmeno un messaggio di scuse ...

matteosalvinimi : Da Renzi, Boldrini e Saviano lo capisco, ma da Grillo... Reati in calo del 15%, sbarchi in calo del 90%, 8.000 nuov… - matteosalvinimi : Il Decreto Sicurezza Bis prevede pene più severe per uomini e donne delle Forze dell'Ordine in servizio. Serve RISP… - matteosalvinimi : #Salvini su #decretosicurezzabis: intercettazioni utilizzabili contro scafisti. Possibilità di sequestro e sanzioni… -