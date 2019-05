Trono Over | Pamela furiosa dopo l’addio a Stefano | “Parlate a vanvera”

lanostratv

(Di sabato 18 maggio 2019)Barretta tornerà a Uomini e Donneaver lasciatoTorrese? Qualche giorno fa c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in questa occasione sono tornati in studioTorrese eBarretta, i quali hanno confermato di essersi lasciatile rivelazioni fatte da Roberta 10 giorni fa. Tuttavia poiBarretta, in base alle anticipazioni circolate on line su questa puntata, è stata invitata dalla De Filippi a sedersi nel parterre femminile per continuare a seguire la trasmissione. Motivo per cui molti fan della donna hanno ipotizzato un suo clamoroso ritorno in pianta stabile nel datng alla ricerca dell’uomo della sua vita. Etante ipotesi,Barretta ha fatto chiarezza su questa faccenda, asserendo su instagram: “Non mi sono seduta da nessuna parte! Parlate sempre e solo a vanvera! Me lo ha detto Maria… Per quella ...

