Nozze trash - l'annuncio di Tina Colombo : «Ho perso il bambino per colpa delle polemiche» : Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, ha comunicato nei giorni scorsi attraverso Instagram, in seguito alle tante richieste dei suoi fan, che ha purtroppo perso il bambino...

Nozze trash con Tony Colombo - arrestato a Napoli il figlio di Tina : ha strappato l'orecchio a morsi al rivale in amore : «Ha torto, doveva tenersi le palate». Sarebbe questa la frase pronunciata agli agenti arrivati per ammanettarlo. Crescenzo Marino è finito in carcere per un?aggressione...

Tony Colombo e Tina Rispoli - le Nozze trash/ Il cantante ribadisce 'Tutto in regola' : Tony Colombo e Tina Rispoli, proseguono le polemiche attorno alle nozze trash di Napoli. Il cantante neomelodico si difende

Nozze trash - Tony Colombo attacca de Magistris : 'È un bugiardo - doveva sposarci'. E poi : 'Io e Tina aspettiamo un figlio' : ' Il Sindaco di Napoli è un bugiardo. Non ho inventato nulla nè ho voluto farmi pubblicità addosso a nessuno, ho qui tutte le carte, doveva sposarci lui '. Tony Colombo il cantante neomelodico finito ...

Nozze trash tra il cantante Tony Colombo e vedova del boss - nella banda anche cinque ispettori della polizia penitenziaria : Erano lì a suonare la tromba, mentre il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del defunto boss degli scissionisti Gaetano Marino, celebravano le loro fastose e discusse Nozze. cinque ispettori della polizia penitenziaria, membri della banda musicale del Corpo di stanza a Portici (Napoli), sono stati sospesi dal Dap per aver preso parte al matrimonio proprio come musicisti. Sono stati traditi dai video postati sul web ...

Nozze trash a Napoli - tra i musicisti cinque ispettori della Polizia Penitenziaria. Sospesi : A suonare la tromba nella banda musicale per il matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli c'erano anche cinque ispettori della Polizia Penitenziaria. Le Nozze trash a Napoli tra il cantante neomelodico e la vedova di Gaetano Marino, defunto boss degli scissionisti, contavano su trombettisti d'eccezione incastrati da alcuni video postati sul web. Tutti e cinque gli ispettori, riconosciuti nelle immagini diventati virali, sono stati tutti Sospesi ...

Nozze trash - l'ultima beffa di Tony Colombo : multa da 500 euro e non 32 mila : Il sindaco di Napoli dice basta: «Per me ora questa storia è chiusa per il semplice motivo che sono una persona seria e perché mi devo occupare di Napoli e non posso contribuire...