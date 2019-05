Ne L' egemonia del cetriolo le ossessioni e i paradossi della nostra epoca

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Nel bombardamento comunicativo a cui la società contemporanea è sottoposta - e con tutte le sue nuove-, decidere di parlare solo col proprio cane e il proprio gatto è sicuramente un gesto rivoluzionario. Ed è quello che accade a Daniel, il protagonista del romanzo di Roberto Rosati,L’del, edito da Artestampa.Daniel ha un lavoro - fa lo spedizioniere da McDonald’s -, ha una casa e due animali domestici. Quasi un lusso ai nostri tempi. Conduce una vita abbastanza ordinaria. Questa ordinarietà viene però invasa da una galleria di ex fidanzate problematiche: Adele che lo incolpa di averla sempre considerata grassa, Anita che ha scoperto di essere lesbica e Amanda che in qualche modo riesce a farsi dare soldi con le scuse più incredibili. Da qui la decisione di parlare solo con i suoi amici ...

