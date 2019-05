Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Proseguono nel massimo riserbo le indagini sulla misteriosadi Erik Sanfilippo. Il giovane di 23 anni era partito circa un anno fa da Marti, una frazione di Montopoli Val d'Arno nel pisano, alla volta dell’Inghilterra per cercare fortuna. Come molti altri ragazzi italiani, aveva accettato l’impiego fisso in un ristorante di, dove faceva il cameriere. Nessuno tra parenti ed amici pensava che sarebbe potuto accadergli qualcosa di grave: invece martedì mattina i carabinieri si sono presentati a casa della madre, Carmen, per comunicarle che la polizia aveva ritrovato sabato 11 maggio il corpo senza vita di Erik in un cassonetto nei pressi di uno stabile in abbandono, lungo Tollington Road, a pochi passi dall'Emirates Stadium dell'Arsenal, nel quartiere di Islington situato nella zona nord della capitale britannica. Le accuse a Gerardo Rossi Nelle ultime ore si è saputo che, ...

Tg3web : Scotland Yard indaga su una morte dalle cause ancora misteriose di un giovane italiano, originario di Pisa, che si… - vincecamaggio : Londra, la morte del 23enne toscano: un italiano accusato di occultamento di cadavere - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Scotland Yard indaga su una morte dalle cause ancora misteriose di un giovane italiano, originario di Pisa, che si era trasferi… -