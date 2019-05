Le lacrime di Allegri | «Giusto lasciarsi» | e Agnelli | «Max nella storia della Juve»

ilmattino

(Di sabato 18 maggio 2019) C?è tutta laper l?ultimo saluto a Maxsala stampa dell?Allianz Stadium. Il presidente è seduto accanto a lui, di fronte tutti i giocatori, Fabio...

DiMarzio : Un applauso lunghissimo, tutta la squadra in piedi, le lacrime. Così la #Juventus saluta #Allegri ?? - Corriere : L'emozione di Allegri nel giorno del suo addio alla Juventus: trattiene le lacrime - intoccabile_l : RT @SuperflyVideo: In 40 anni di Juventus non ho mai visto un allenatore andare via tra le lacrime e gli applausi!!! #Allegri -