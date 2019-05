Juventus | Deschamps sarebbe in pole | Inzaghi e Sarri le alternative

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Il prossimo allenatore dellapotrebbe davvero essere Didier, lo scrivono in molti e per qualcuno è addirittura il favorito numero uno, attenzione però a Simonee a Maurizio, nomi caldi ormai da qualche giorno. Il francese, ex di turno e campione del mondo in carica con la sua Francia, è uno dei pochi nomi che vengono scritti su tutte le prime pagine dei giornali sportivi di oggi. Ha esperienza, sa che cosa è la Juve per averci giocato e per averla allenata, ed è per questo che, secondo il Quotidiano Sportivo,addirittura inposition, insieme a Pochettino, nella gara scattata ieri subito dopo il divorzio tra Agnelli e Allegri. Inoltre non bisogna dimenticare la questione tattica,ha nella difesa a quattro il suo dogma, i moduli preferiti sono il 4-3-1-2 e il 4-3-3, sistemi tattici che la Vecchia Signora ha adottato fino ad oggi e ...

AdeNugraha999 : RT @juvefcdotcom: Deschamps, Pochettino and Inzaghi linked to Juventus -