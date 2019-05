Internazionali d’Italia Roma 2019 | nel singolare femminile due semifinali a sorpresa

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Nadal cerca la rivincita contro Tsitsipas. Dopo la maratona per Djokovic c’è Schwartzman : E’ il giorno delle semifinali agli Internazionali d’Italia 2019. Da una parte Djokovic-Schwartzman e dall’altra Nadal-Tsitsipas. Ovviamente il pubblico di Roma comincia già a pensare e a sognare una finale tra i primi due della classifica mondiale, ma attenzione soprattutto al greco, che già a Madrid ha saputo sovvertire tutti i pronostici. Ci sarà sicuramente aria di rivincita domani sul Centrale, perchè Nadal e Tsitsipas si ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - Semifinali femminili Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari : programma - orari e tv : Saranno due Semifinali inedite, almeno a questo punto del torneo, quelle del singolare femminile degli Internazionali d’Italia che si disputeranno oggi sul Campo Centrale del Foro italico di Roma. La prima vedrà di fronte l’olandese Kiki Bertens, testa di serie numero 6, fresca numero 4 del ranking mondiale e vincitrice la settimana scorsa del Premier Mandatory di Madrid, e la britannica Johanna Konta, ex numero 4 del mondo e recente finalista ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - Semifinali Djokovic-Schwartzman e Tsitsipas-Nadal : programma - orari e tv : Gli Internazionali d’Italia di tennis domani, sabato 18 maggio, vedranno le Semifinali dei torneo di singolare maschile. Grande spettacolo sul Centrale, che ospiterà entrambi gli incontri: non prima delle ore 14.30 si sfideranno il numero 8, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, ed il numero 2, l’iberico Rafael Nadal, mentre non prima delle ore 20.00 si affronteranno il numero 1, il serbo Novak Djokovic, e l’argentino Diego ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : semifinali maschili Djokovic-Schwartzman e Tsitsipas-Nadal : La giornata dei quarti di finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia di Roma era iniziata nel peggiore dei modi per il forfait di Roger Federer ma poi è finita nel migliore dei modi per la splendida partita giocata in notturna da Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro. Federer ha dovuto rinunciare a giocare contro Stefanos Tsitsipas per un infortunio alla gamba destra: un forfait precauzionale dopo i due match giocati giovedì ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : nel venerdì dei ritiri la battaglia Djokovic-Del Potro regna sovrana : Il venerdì dei ritiri: così può essere considerato il giorno dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia, con la perdita di due dei pezzi più pregiati nel giro di poche decine di minuti senza poterli vedere in campo. Naomi Osaka al femminile e Roger Federer al maschile hanno deciso per il forfait, vittime illustri di un duro giovedì con il doppio turno. La giapponese e lo svizzero hanno lasciato il passo rispettivamente ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Novak Djokovic supera Juan Martin Del Potro dopo tre ore di stupenda battaglia! : Una sfida straordinaria, lunga tre ore ed un minuto, incanta il pubblico di Roma: il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis batte con il punteggio di 4-6 7-6 (6) 6-4 l’argentino Juan Martin Del Potro al termine di un incontro bellissimo, nel quale il sudamericano manca anche due match point, e si qualifica per le semifinali dove domani sfiderà un altro argentino, Diego Schwartzman. Nel primo ...

Internazionali d’Italia – Un tifoso speciale per Del Potro : volto pitturato con i colori dell’Argentina e cappellino di… Valentino Rossi [VIDEO] : Un simpatico tifoso sugli spalti del Foro Italico di Roma per Del Potro: l’eccentrico signore argentino attira l’attenzione agli Internazionali d’Italia E’ ancora in corso la sfida tra Del Potro e Novak Djokovic, valida per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista argentino e il rivale serbo si stanno sfidando al Foro Italico di Roma alla ricerca di un pass per le semifinali di ...

Internazionali d’Italia – Fognini ci ripensa - il messaggio di scuse al direttore : “mi sono lasciato andare a dichiarazioni troppo forti” : Fabio Fognini chiede scusa al direttore degli Internazionali d’Italia per le dure parole espresse ieri in conferenza stampa dopo l’eliminazione agli ottavi di finale Il doppio turno a cui si sono dovuti sottoporre ieri i tennisti agli Internazionali d’Italia a causa della giornata di saltata di mercoledì per l’incessante pioggia, ha fatto discutere molto. Tanti, infatti, sono i tennisti che si sono lamentati di ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili! Del Potro in vantaggio su Djokovic : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

Internazionali d’Italia – Sakkari è l’ultima semifinalista : Mladenovic ko in tre set : Sakkari in semifinale: la tennista greca manda al tappeto in rimonta la francese Mladenovic E’ la greca Sakkari l’ultima semifinalista degli Internazionali d’Italia: la tennista numero 39 del ranking WTA ha battuto oggi ai quarti di finale del torneo in corso sui campi in terra del Foro Italico di Roma la francese Mladenovic grazie ad una bella rimonta. Il match è terminato dopo poco più di due ore di gioco, col punteggio ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari - le semifinali femminili : Saranno Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2019. La finale è in programma domenica. La prima a staccare il biglietto per il penultimo atto del torneo Romano era stata Kiki Bertens e il tutto senza giocare. L’olandese prosegue la sua striscia positiva, avendo vinto la settimana scorsa il torneo di Madrid, ma lo ha fatto sfruttando il ritiro di Naomi Osaka. La ...

Internazionali d’Italia – Konta non lascia scampo alla Vondrousova - la britannica stacca il pass per la semifinale : La tennista britannica supera in tre set la sua avversaria ceca, accedendo così alla semifinale degli Internazionali d’Italia Johanna Konta stacca il pass per le semifinali degli Internazionali d’Italia, la tennista britannica supera in tre set la Vondrousova con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1 dopo quasi due ore di gioco. La numero 42 del ranking WTA parte benissimo andando avanti di un set, salvo poi farsi rimontare dalla ceca ...