Fragile e bella | la Terra si mostra a Milano

(Di sabato 18 maggio 2019) Lavista dallo spazio è protagonista ain una settimana dedicata alle nuove tecnologie satellitari e al monitoraggio ambientale. Al Museo della scienza diha preso il via laFragility and Beauty, esposizione a cura di Viviana Panaccia promossa dall’Agenzia spaziale europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana. La– spiega Global Science – pone l’accento sul tema dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile e le conseguenze sul futuro del pianeta. Protagonisti i satelliti, diventati ormai strumenti insostituibili per la diagnosi di tali cambiamenti, che, giorno dopo giorno, continuano a inviare un grido di allarme sulla fragilità e vulnerabilità della. Il percorso espositivo, attraverso immagini e installazioni multimediali, consente al visitatore di “toccare con mano” gli aspetti più evidenti e meno conosciuti ...

