Uomini e Donne | Roberta insinua | ' Non escluso che Ida e Riccardo siano d' accordo'

Gossip Uomini e donne - Rocco Fredella presenta la sua fidanzata : 'Lei mi ha salvato' : L'abbandono di Rocco Fredella dal Trono Over di Uomini e donne aveva stupito i telespettatori, molti dei quali si erano detti certi che sarebbe presto tornato indietro sui suoi passi. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani, uno dei grandi protagonisti della stagione 2018-19 del dating show, sembra però essere andato avanti con la sua vita. A confermarlo è lui stesso, affidandosi ai suoi profili Instagram e Facebook, dove ha presentato ufficialmente ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Angela in crisi con Alessio e Luca : Angela Nasti in lacrime per colpa di Luca Daffrè a Uomini e Donne L’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne sarà decisamente succoso. Il Trono Classico chiuderà il talk dei sentimenti Mediaset con le vicende amorose di Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Delusione, lacrime e liti saranno gli ingredienti della puntata del venerdì del programma condotto da Maria De Filippi. La conduttrice di Canale5 mostrerà l’esterna tra ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli sbotta : “Ho una malformazione - ignoranti” : Uomini e Donne, l’ex tronista Ludovica Valli sotto accusa per una foto pubblicata sui social. Dice basta e sbotta Non è di certo la prima volta che Ludovica Valli è al centro di una vera e propria bufera social e per il suo fisico. L’ex tronista è ricorsa alla chirurgia, come ha ammesso anche lei, […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli sbotta: “Ho una malformazione, ignoranti” proviene da Gossip e Tv.

Riccardo e Ida? Non escludo un accordo! A Uomini e Donne le pesanti accuse di Roberta : Roberta ha attaccato ancora Riccardo, con il quale ha avuto una breve frequentazione. La dama del trono over di Uomini e Donne ha avanzato l'ipotesi di un possibile accordo tra il cavaliere e Ida.Attraverso il Magazine ufficiale del dating show, la dama si è scagliata contro il cavaliere, arrivando a pensare che la richiesta di Riccardo di richiamare in trasmissione la sua ex Ida Platano altro non fosse che un complotto. Secondo la Di Padua, ...

Anticipazioni Uomini e donne : ritorno alle origini con scelte davanti al pubblico (RUMORS) : La stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne sta per concludersi ma ancora mancano i verdetti relativi ai tre tronisti. Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta si apprestano a compiere la loro scelta che, a differenza di quanto accaduto a fine febbraio e inizio marzo, non avverrà in un castello medievale. Non solo: anche le puntate serali, dedicate alle decisioni finali, non andranno in onda e si tornerà alle vecchie gradite ...

Uomini e Donne anticipazioni - Luca Daffrè ritorna? Angela disperata : La decisione di Luca Daffrè a Uomini e Donne: anticipazioni sulla sua assenza in puntata È davvero tutto finito fra Angela Nasti e Luca Daffrè? Hanno avuto un’altra accesa discussione, che però non è terminata con una riappacificazione. Luca le ha recriminato di essere fin troppo bambina: non è a Uomini e Donne per cercare una […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Luca Daffrè ritorna? Angela disperata proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e vivrebbe con un uomo : La notizia era già rimbalzata sul web qualche settimana fa, lanciata dalla blogger Annamaria Adinolfi nelle sue pagine Facebook. A suo dire, un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e prenderebbe parte al programma di Maria De Filippi solo per visibilità televisiva. Della persona interessata, però, non era stata resa nota l'identità, motivo per cui la questione era stata accantonata. Ma ora è una fonte autorevole come il settimanale 'Oggi' a ...

Uomini e Donne oggi - bacio Giulia che non piace : Manuel senza parole : Giulia e Giulio si baciano a Uomini e Donne: ecco cosa vedremo oggi venerdì 17 maggio 2019 Il bacio di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli ha dato nuovamente la dimostrazione a Manuel Galiano che la tronista prova una forte attrazione nei confronti del suo rivale in amore. Nonostante questo, Manuel non ha nessuna intenzione di […] L'articolo Uomini e Donne oggi, bacio Giulia che non piace: Manuel senza parole proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Giulia delude Manuel - la Nasti in lacrime per Luca : La settimana di programmazione di Uomini e Donne si conclude oggi 17 maggio con un nuova puntata dedicata al Trono Classico. Archiviate le vicende di Andrea Zelletta, indeciso soprattutto tra le corteggiatrici Natalia e Klaudia, l'appuntamento odierno sarà dedicato alle troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti. La prima si ritroverà a litigare con Manuel a causa di un lapsus che non farà piacere al corteggiatore: alla fine lo inviterà a Torino, ...

Uomini e Donne : le parole inaspettate di Ida dopo il gavettone di Tina a Gemma : Uomini e Donne, Tina sorprende Gemma con un secchio d’acqua fredda: le parole inaspettate di Ida Platano Questa settimana a Uomini e Donne è andata in onda una scena che ha fatto indignare non poco il pubblico della trasmissione. Tina Cipollari, durante uno dei suoi soliti battibecchi con Gemma Galgani, ha sorpreso quest’ultima lanciandole addosso […] L'articolo Uomini e Donne: le parole inaspettate di Ida dopo il gavettone di ...

Uomini e Donne anticipazioni : svelata la data della scelta di Andrea - Giulia e Angela : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: ecco quando verrà registrata la scelta di Andrea, Giulia e Angela (svelata la data) Che Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta a Uomini e Donne fossero vicini alla scelta lo avevamo capito già da giorni. Questa edizione del Trono Classico è giunta quasi al termine ma, finalmente, solo oggi è […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: svelata la data della scelta di Andrea, Giulia e ...

Uomini e Donne : Andrea - Angela e Giulia sceglieranno in studio il 27 maggio (RUMORS) : L'avventura di Andrea, Angela e Giulia a Uomini e Donne starebbe per concludersi: stando a quello che racconta Vicolo delle News nelle ultime ore, i tre protagonisti del Trono Classico faranno la loro scelta tra una decina di giorni. Dopo aver anticipato che il prossimo fine settimane dovrebbe essere registrata la villa di Zelletta con Klaudia e Natalia, il famoso blog ha fatto svelato quella che dovrebbe essere la data dell'ultima puntata ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Andrea che confessa di aver trascorso una settimana difficile, piena di pensieri sul futuro. Il primo filmato ci racconta delle reazioni delle tre corteggiatrici (entrate ora in studio) all’invito in esterna del tronista, tra loro Muriel, molto infastidita, dà buca ad Andrea e chiede (e ottiene) di poter tornare a casa. Oggi Andrea non fa mistero di essere rimasto deluso dalla ragazza e la ...