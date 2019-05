Un pullman di studenti in gita aveva una gomma rovinata

pullman rotto - studenti bloccati 4 ore in autosole : soccorsi e trainati al sicuro : Sono rimasti per quattro ore bloccati sul Pullman in autostrada, sulla cosia di emergenza e con appena un filo d'aria aprendo leggermente la porta del Pullman. E' la vicissitudine degli studenti ...

Un autista ubriaco era alla guida di un pullman di studenti : ubriaco alla guida di un pullman che trasportava alunni di una scuola media in gita scolastica è stato bloccato, questa mattina, in un'area di sosta sull'autostrada del sole a Fontanellato, nel Parmense. Protagonista dell'episodio un 52enne che secondo le prime verifiche aveva un tasso alcolemico pari a due grammi per litro quando invece per norma di legge, per i conducenti, il valore dovrebbe essere pari a zero. Sul posto sono ...

Roma : incidente A1 - pullman con studenti in gita tamponato da tir - 6 feriti : Tragedia sfiorata nelle prime ore di questo pomeriggio, quando un pullman sul quale viaggiavano dei bambini, diretto a Napoli, è stato coinvolto in un incidente autostradale. Al momento risultano cinque bimbi e un adulto feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Coinvolti nel sinistro anche un'automobile e un camion Stava procedendo a velocità sostenuta sull'autostrada A1, in direzione sud, all'altezza del Comune di Zagarolo nei pressi di ...