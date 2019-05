Salvini : "Porti chiusi per Sea Watch - non c'è Conte che tenga". Ma in 18 sbarcano : La replica della ong: "Siamo volontari, non scafisti". Ma il vicepremier ribadisce: "Con la fermezza ho salvato molte vite umane"

Matteo Salvini - dito in faccia a Giuseppe Conte : "Porti aperti? Ordini da te non ne prendo" : A tenere banco il caso Sea Watch, la nave Ong tedesca che ha soccorso immigrati in acque libiche e che ora stazione a ridosso delle acque territoriali italiane. Matteo Salvini ha già fatto sapere che non verrà dato il permesso di approdare in alcun porto. E, nel frattempo, monta la polemica politica

Matteo Salvini : Non riaprirò i porti e l’Iva non aumenterà - dovessero passare sul mio cadavere : Matteo Salvini è intervenuto in diretta su Facebook alla vigilia della manifestazione a piazza Duomo a Milano. "Non riaprirò i porti e l'Iva non aumenterà, dovessero passare sul mio cadavere", ha assicurato. Mentre sul decreto sicurezza bis ha spiegato: "Mi arrabbierei se per un calcolo elettorale di Di Maio il Consiglio dei ministri non lo approvasse".

Sea Watch 3 - nave verso Lampedusa : “Siamo a 15 miglia con bambini a bordo”. Salvini : “Sono scafisti - porti chiusi” : Dopo essere rimasta davanti alle acque territoriali italiane per un giorno, in attesa del via libera per poter approdare in un porto siciliano, la Sea Watch 3 ha deciso di puntare verso Lampedusa. “Siamo a 15 miglia da Lampedusa, a bordo abbiamo 65 persone, alcune disidratate, e alcuni bambini piccoli. Le condizioni meteo sono cattive“, ha detto all’Ansa il comandante Arturo Centore. Ma per imbarcazione ed equipaggio, che ...

Salvini : per difendere Italia e italiani non ho paura di nessuno - porti restano chiusi : Roma – “Per i trafficanti di esseri umani i porti Italiani sono e rimangono chiusi. E se qualche procuratore vuole indagarmi o processarmi anche per questo, faccia pure! Per difendere l’Italia e gli Italiani, non ho paura di niente e di nessuno. #portichiusi”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Salvini: per difendere Italia e Italiani non ho paura di nessuno, porti restano chiusi proviene da RomaDailyNews.

SeaWatch soccorre 65 migranti. Salvini non si fa attendere : “Diffidata Ong - i nostri porti rimangono chiusi” : La nave Sea Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia (60 km circa) dalle coste libiche, avvistato da un aereo civile di ricognizione. La ong tedesca afferma anche che "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate, ma nessuna risposta". Per la SeaWatch, "nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze". Immediata la reazione del Viminale. "Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in ...

Matteo Salvini affonda Luigi Di Maio sui migranti : "Ha nostalgia dei porti aperti" : "Io il Decreto Sicurezza bis lo porto in Cdm, se qualcuno ha nostalgia dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dei porti aperti, lo dica". Matteo Salvini non usa mezzi termini e il destinatario delle sue parole è chiaro: Luigi Di Maio. GUARDA IL VIDEO - "Se vince la sinistra, tra 5 anni Stat

Salvini : sui porti chiusi decido io : "Sulla chiusura dei porti decido io. Sono io l'autorità competente per la pubblica sicurezza e la sicurezza nazionale. La decisione al Ministero

Salvini si “prende” i porti - dl Sicurezza Bis presto in Cdm. Di Maio deluso : Lo schema di decreto legge presentato ieri da Matteo Salvini da' nuova linfa alle polemiche interne al governo e suona il gong di un nuovo match tra il ministro dell'Interno e l'alleato, Luigi Di Maio. Nello schema del 'decreto Sicurezza bis', e' previsto, tra le altre cose, che la "competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale" passi al Viminale. Quindi, allo stesso Salvini. Ma c'e' di piu': sono previste multe ...

Immigrazione - Matteo Salvini zittisce Luigi Di Maio : "Porti aperti? Mi rifiuto pure di pensarlo" : Costretto a rispondere, colpo su colpo, agli attacchi e agli sfregi dei teorici alleati grillini. Si parla di Matteo Salvini, il quale oggi ha dovuto incassare altri fendenti da Luigi Di Maio, che si è spinto a criticarlo sul tema della sicurezza e dei rimpatri. Ma non solo. Al centro delle tensioni

Migranti - Matteo Salvini : “Sarò nemico irriducibile di chi vuole i porti aperti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione Migranti dopo gli sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile”.Continua a leggere

Salvini : "avverserò" i sì a porti aperti : 10.25 "Nel 2019 meno sbarchi,meno reati commessi, meno morti in mare. Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile".Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini,sottolineando che al primo gennaio 2019 a oggi sono sbarcate 1.009 persone contro le quasi 9.959 dello stesso periodo del 2018. I rimpatri nel 2019,indica ...

Salvini : "Avverserò" i sì a porti aperti : 10.25 "Nel 2019 meno sbarchi,meno reati commessi, meno morti in mare. Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile".Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini,sottolineando che al primo gennaio 2019 a oggi sono sbarcate 1.009 persone contro le quasi 9.959 dello stesso periodo del 2018. I rimpatri nel 2019,indica ...

Sbarchi - Salvini taglia Toninelli. Decreto sicurezza bis : sui porti deciderà il Viminale : L?ultima prova di forza di Matteo Salvini, in una maggioranza sempre più instabile, ha la forma di un Decreto e prevede l?attribuzione al Viminale dei poteri che, da sempre,...