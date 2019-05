Processo Manuel Careddu, la mamma del 18enne ucciso dal branco: “Non avrò giustizia” (Di venerdì 17 maggio 2019) Si apre al tribunale dei minori di Cagliari il Processo, con rito abbreviato, per i due minorenni coinvolti nell'omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer (Nuoro) ucciso da un branco nel settembre 2018 e poi sepolto in un terreno alla periferia di Ghilarza (Oristano), dove fu ritrovato un mese dopo.



