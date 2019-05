OnePlus 7 e 7 Pro non hanno un foro nel display perchè ritenuto troppo invasivo

OnePlus 7 Pro arriverà sul mercato con un firmware della fotocamera non aggiornato : OnePlus 7 Pro arriverà nelle mani degli utenti con un vecchio firmware per la fotocamera, diverso da quello tastato da DxOMark. L'articolo OnePlus 7 Pro arriverà sul mercato con un firmware della fotocamera non aggiornato proviene da TuttoAndroid.

Gli sfondi animati di OnePlus 7 Pro sono disponibili per il download come APK : sembra che gli sfondi live di OnePlus 7 Pro non vengano riprodotti correttamente bloccandosi sulla schermata di blocco o dopo lo sblocco dello smartphone oppure in entrambi i casi.Un membro di XDA ha estratto i file PNG e MP4 a 60 FPS richiesti e ha provveduto a riconfezionare in singoli apk gli sfondi live che si animano correttamente anche dopo lo sblocco del terminale.

OnePlus 7 Pro Naked Edition : ecco com'è messo completamente a nudo : Dopo averlo sottoposto al classico stress test, JerryRigEverything trasforma il suo OnePlus 7 Pro in una esclusiva Naked Edition.

Fra le funzioni di OnePlus 7 Pro in arrivo sui precedenti modelli c'è la Zen Mode e forse Screen Recorder - ma non sperate nella Nightscape 2.0 : Ecco le nuove funzionalità software di OnePlus 7 e 7 Pro che arriveranno sui precedenti Modelli: nessuna speranza per la Nightscape 2.0 ma è in arrivo la Zen Mode e forse pure lo Screen Recorder.

OnePlus cambia musica. Ecco il 7 Pro - ultra potente ma anche costoso : La startup cinese, nota per i suoi telefoni curati in ogni dettaglio e per il rapporto fra qualità e prezzo, presenta il suo modello più evoluto. Schermo record e fotocamera per i selfie che esce dalla scocca solo quando serve. In vendita dal 21 maggio a partire da 709 euro

Quanto è resistente all'acqua OnePlus 7 Pro? La risposta ci arriva da un test video : Un test effettuato da uno YouTuber dimostra che OnePlus 7 Pro è in grado di resistere fino a 30 minuti sott'acqua senza subire danni.

OnePlus 7 Pro : prezzo contenuto - ottima scheda tecnica ma manca di ricarica wireless : One Plus è un brand che non può essere considerato di primo pelo, soprattutto per chi, da tempo, ne mastica di tecnologia. Si tratta di un'azienda che, ormai da anni, propone dispositivi a prezzi contenuti , ma con il top della componentistica hardware. Dispositivi che si caratterizzano per l'elevata possibilità di personalizzazione, per l'affidabilità, per il fatto di essere venduti solo on line. Non è un caso che tra i primi termini coniati ...

La fotocamera di OnePlus 7 Pro porta l'integrazione nativa di Google Lens e altre novità sugli altri smartphone del produttore : È possibile installare l'APK della fotocamera di OnePlus 7 Pro sugli altri smartphone del produttore con Android 9 Pie per ricevere tutte le novità introdotte con la nuova versione.

Presentati ufficialmente i nuovi OnePlus 7! In variante standard - pro e 5G : Dopo tantissimi rumor, finalmente ieri, i nuovi OnePlus 7 sono stati Presentati ufficialmente. Le sorprese non sono mancate, infatti non è stato presentato un solo modello, ma ben tre. Difatti l’azienda cinese ha presentato una variante “standard”, una Pro e una versione 5G. Vi riportiamo di seguito le varie specifiche dei diversi device. OnePlus 7 Schermo: 6,41” Optic AMOLED FHD+ (1.080 x 2.340 pixel, 402ppi) CPU: Qualcomm ...

La prevendita di OnePlus 7 Pro è già sold out : per averne uno rimangono due strade - ecco quali : Per la prima volta nella sua giovane storia, OnePlus ha ufficializzato in un sol colpo due smartphone, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 e 7 Pro : prezzo - uscita in Italia e scheda tecnica ufficiale : OnePlus 7 e 7 Pro: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica ufficiale Ieri, 14 maggio 2019, nel mondo della tecnologia è stato il giorno del lancio di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Con quest’ultimo, in particolare, l’azienda cinese lancia la sfida al P30 Pro dei compatrioti di Huawei e al Samsung S10+, ultimo top di gamma del colosso sudcoreano. Infatti, anche se il nome potrebbe lasciar pensare il contrario, i due dispositivi hanno poco in ...

Scontro tra titani con OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy S10 Plus : schede tecniche a confronto : Dopo tanti teaser, èstato ufficializzato nella giornata di ieri il OnePlus 7 Pro, top di gamma dalle interessanti specifiche tecniche che ritroviamo ad un prezzo superiore rispetto agli standard a cui ci ha abituato fino ad ora la OnePlus. Vogliamo a tal proposito fare un confronto tra le specifiche tecniche dello stesso OnePlus 7 Pro e del Samsung Galaxy S10 Plus, per capire se insomma l’azienda cinese abbia fatto un netto passo in avanti ...

OnePlus 7 e 7 Pro - a tutto display : OnePlus 7 ProOnePlus 7 ProOnePlus 7 ProOnePlus 7 ProOnePlus 7 ProOnePlus 7 OnePlus 7OnePlus 7 La community OnePlus ha seguito con trepidazione l’evento tenutosi a Londra il 14 maggio per presentare l’ultimo modello creato dalla giovane azienda di Pete Lau. «Sfidiamo continuamente noi stessi per offrire agli utenti la miglior esperienza possibile» ha detto il fondatore e CEO di OnePlus. «Una grande user experience significa libertà, e ...