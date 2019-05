Motori – Car Sharing | utenti sempre più esigenti | l’offensiva di SHARENOW perfetta per

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Con oltre 3.000 vetture, l’Italia è per SHARE NOW il secondo Paese europeo per dimensione della flotta, dopo la Germania SHARE NOW dà oggi il benvenuto a 200 Smart Fortwo Cabrio, che saranno introdotte gradualmente nella flotta italiana e rese disponibili per i 640.000 clienti attivi nel Bel Paese. Dato il grande apprezzamento riscosso dai veicoli decapottabili già presenti nella flotta di Car2go a Roma e in quella di DriveNow a Milano, SHARE NOW ha, infatti, deciso di soddisfare la richiesta degliche amano unire la praticità del servizio ad un’esperienza di guida più libera. La società ha così deciso di introdurre 65 Smart Fortwo Cabrio sia a Milano che a Roma, 50 a Torino e 20 a Firenze. In questo modo, la flotta italiana di SHARE NOW sale a quota 3.000 veicoli, facendo dell’Italia il Paese che, dopo la Germania, ha il maggior numero di vetture in ...

