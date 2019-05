Maradona y Pelé dei Thegiornalisti | testo e significato | la band torna con una hit estiva

Thegiornalisti - il singolo Maradona y Pelè : Finito solo tre giorni fa il Love Tour con la data sold out al Mediolanum Forum di Milano, Thegiornalisti, il trio romano capitanato da Tommaso Paradiso, esce oggi con l’atteso singolo: Maradona y Pelé. Il frontman aveva già regalato qualche nota di anticipazione al piano durante il concerto, ma davvero pochi secondi. Oggi finalmente disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Maradona y Pelè, il nuovo singoloMaradona y ...

Thegiornalisti re dell'estate con "Maradona y Pelè" e il primo film : I Thegiornalisti tornano il 16 maggio con una nuova hit estiva, intitolata Maradona y Pelé. Tra pop e sonorità tropical, il brano ufficializza il passaggio dei tre alla Universal/Island, dopo la lunga esperienza della band con Carosello Records. “Il passaggio ad una major non cambierà niente - ha spiegato Tommaso Paradiso - non cambierà il mio modo di scrivere. Qualcosa doveva cambiare, perché tutto ...

Riecco i Thegiornalisti al Circo Massimo con Maradona e Pelè - : Paolo Giordano Il nuovo brano cita anche De Niro e Sandokan Paradiso: «Sono le quattro icone della mia vita» Tommaso Paradiso è l'exit poll della nostra musica leggera. È la Doxa del pop. Con i suoi Thegiornalisti ha sbancato le ultime campagne elettorali del tormentone, piazzando brani come Pamplona o Felicità puttana che sono stati implacabili colonne sonore del 2017 e del 2018, senza considerare quelli scritti con altri (ad ...

Maradona Y Pelé è il nuovo singolo dei Thegiornalisti - primo inedito dopo l’arrivo in Universal : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è Maradona Y Pelé. Ad annunciarlo è il gruppo di Tommaso Paradiso direttamente sui social, nei quali compare anche un piccolissima anteprima del brano che sarà in radio a cominciare dal 17 maggio 2019 e quindi a un passo dall'estate. L'arrivo del nuovo singolo del gruppo era stato annunciato durante uno dei concerti che il gruppo ha tenuto a Eboli, nel quale dichiararono di aver pronto un brano dedicato a ...

Capello : «Maradona è come Messi e Pelè - un genio» : Prima dell’inizio della semifinale di Champions tra Barcellona e Liverpool Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando di Messi e Maradona: «Per 85', magari, non fa vedere grandi cose, ma poi ti inventa una giocata. Per me è un genio, gli altri solo grandi giocatori. Maradona è come Messi. E’ un genio. Lo è stato anche Pelè, prendevano la palla e facevano qualcosa di importante. Illuminavano lo stadio. ...

Maradona e Pelè : c’eravamo tanto odiati. Ma anche no. Ora si vogliono bene : c’eravamo tanto odiati, ma il tempo addolcisce tutto, siamo cambiati noi ed è cambiato il mondo per questo – amico mio – ti faccio una social-carezza che sancisce in maniera definitiva il nostro nuovo rapporto. Avanti con i kleenex, momento di commozione. Diego Maradona e Pelè, due opposti che si incontrano. Finalmente. Era ora. Divisi da vent’anni di età (O Rey è del 1940, Diego del 1960), da una acerrima rivalità (Brasile vs ...

Pelé dimesso dall’ospedale - arrivano gli auguri di Maradona [FOTO] : “O Rei” Pelé, 78 anni, è stato dimesso ieri dall’American Hospital di Parigi, dove era da una settimana a causa di una infezione alle vie urinarie. Tornato in Brasile, è stato ricoverato a San Paolo ma solo per ulteriori accertamenti. Tra gli auguri di una pronta guarigione, ci sono anche quelli di Diego Armando Maradona, che ha postato su Facebook uno scatto d’annata con il campione brasiliano: “Oggi ...