I ricavi di Tencent sono in aumento del 16% e la società punta ad un ulteriore

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019)ha pubblicato i propri risultati finanziari relativi al primo quadrimestre del 2019. Secondo quanto riportato da eSports Observer, laha registrato undel 16% su base annua. Il colosso cinese quindi da 73,5 miliardi di yen nel primo trimestre dello scorso anno è arrivata a 85,5 miliardi di yen.Nel comparto mobile, idiminuiti del 2%: quest tendenza è influenzata dal fatto che l'editore ha pubblicato meno giochi. Tuttavia il plateu di giocatori è aumentato, grazie anche a titoli Battle Royale. A tal propositoha dichiarato di voler rinvigorire il settore dei giochi mobile forte del successo con titoli come PUBG Mobile a livello internazionale e Perfect World Mobile per quanto riguarda il mercato cinese.ha investito molto anche nell'eSports specialmente nel PUBG Mobile Club Open 2019, un evento in cui i team semi-professionisti e ...

Eurogamer_it : #Tencent registra un aumento dei ricavi dell 16% rispetto all'anno precedente. - LalaHu9 : #Cina, il retail rallenta ma i colossi digitali #Tencent e #Alibaba battono le previsioni di crescita per ricavi e… -