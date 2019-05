Elezioni europee, Castaldo (M5s): “Attacchi Salvini su migranti grave errore, chieda scusa a Conte” (Di venerdì 17 maggio 2019) Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente uscente del Parlamento europeo e candidato del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Centro, parla delle prossime Elezioni europee e delle divergenze tra i due alleati di governo, augurandosi si tratti solamente di "campagna elettorale". Castaldo si rivolge anche a Matteo Salvini, dopo le sue parole in tema di migranti sul presidente del Consiglio: "Spero abbia modo di ravvedersi e di chiedere scusa a Conte".



