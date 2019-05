Che impatto ambientale avrebbero i draghi di Game of Thrones

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Vi siete mai chiesti quanto mangia un drago? Di quanto suolo ha bisogno per sopravvivere? Quali e quante altre risorse una comunità deve destinare per allevare e mantenere in salute uno di questi giganteschi rettili? Ok, l’di un drago come Drogon diofnon è proprio il problema principale del nostro mondo, ma stabilirlo è stato un ottimo esercizio di modellizzazione per tre liceali del Maryland che hanno partecipato (e vinto) al prestigioso Mathematical Contest in Modeling, la competizione matematica a cui ogni anno partecipano migliaia di team da tutto il mondo. La competizione Il Consortium for Mathematics and its Applications che indice il concorso dà quattro giorni di tempo alle squadre partecipanti per produrre un articolo tecnico che analizzi uno dei tre scenari aperti e complessi forniti dagli organizzatori e presentare le proprie ...

