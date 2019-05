Astronomia | Hubble osserva la “distruzione creativa” generata dalla collisione di due

Astronomia : una “perfetta” galassia a spirale in posa per Hubble : Sono tra le entità celesti più suggestive per il loro aspetto che abbina ‘girandole’ di stelle scintillanti, polveri cosmiche riunite in filamenti scuri ed esplosioni luminose di gas: sono le galassie a spirale, famiglia di cui fa parte Ngc 2903, la vedette che ha posato per il nuovo lavoro artistico di Hubble. L’immagine – riporta Global Science – è stata realizzata tramite un collage di differenti foto, scattate dal telescopio ...

Astronomia : la Nebulosa del Granchio si mostra ad Hubble in tutta la sua colorata luminosità : Look delle grandi occasioni per la Nebulosa Meridionale del Granchio (Southern Crab Nebula), che si è mostrata ad Hubble in tutta la sua colorata luminosità per festeggiarne l’imminente 29° anniversario dal lancio, avvenuto il 24 aprile 1990 con lo Shuttle Discovery. La Nebulosa, ufficialmente catalogata come Hen 2-104, è situata a 18mila anni luce di distanza dalla Terra, nell’emisfero meridionale della costellazione del Centauro e deve il suo ...

Astronomia : Hubble festeggia il suo 29° anniversario nello spazio con questa spettacolare immagine della Southern Crab Nebula : Il 24 aprile del 1990, il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA veniva lanciato a bordo dello space shuttle Discovery. Da allora ha rivoluzionato il modo di vedere l’universo degli astronomi e del grande pubblico. Ogni anno il telescopio dedica una piccola parte del suo tempo di osservazioni a scattare una speciale immagine per il suo anniversario. L’incredibile immagine in alto della Southern Crab Nebula dalla caratteristica forma a clessidra ...

Astronomia : la Fascia di Kuiper torna alla ribalta - Hubble realizzerà una mappatura : È un’area fredda e distante – oltre l’orbita di Nettuno – custodisce i ‘cimeli’ della nascita dei pianeti ed è ritenuta di grande importanza per approfondire le origini del nostro sistema planetario: la Fascia di Kuiper torna alla ribalta per un’attività di ricerca affidata al Southwest Research Institute (SwRI) di San Antonio (Texas), che vedrà coinvolto Hubble. A quasi 29 anni dal lancio (la ricorrenza cade il 24 aprile prossimo) – ...

Astronomia : il “Cluster dell’Anatra Selvatica” sfavillante protagonista del nuovo scatto di Hubble : Si trova ad oltre 6mila anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione meridionale dello Scudo, e le sue stelle più luminose formano una ‘V’ che sembra ricordare uno stormo di anatre in volo: la sfavillante protagonista del nuovo scatto di Hubble è una parte dell’ammasso stellare aperto Messier 11, noto anche con il nickname di ‘Cluster dell’Anatra Selvatica’. L’ammasso – riporta Global Science – è stato scoperto nel ...

Astronomia - il telescopio Hubble cattura le immagini di un raro asteroide attivo : “Gault” si sta autodistruggendo : Le immagini del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA hanno fornito ai ricercatori nuove informazioni sull’insolito passato dell’asteroide 6478 Gault. L’oggetto ha due piccole code di detriti, simili a quelle delle comete, che ci dicono che l’asteroide sta lentamente andando incontro all’autodistruzione. Ogni coda è la prova di un evento attivo che ha rilasciato materiale nello spazio. Gault è stato scoperto nel 1988, tuttavia l’osservazione ...

Astronomia : nelle FOTO di Hubble i segreti delle tempeste di Nettuno : A seguito dell’analisi delle ultime immagini del pianeta Nettuno, scattate dal telescopio spaziale Hubble, gli scienziati hanno scoperto che a rendere particolarmente brillanti alcune tempeste sarebbero i cristalli di metano: i nuovi risultati sono stati pubblicati su “Geophysical Research Letters” e “The Astronomical Journal”. Le FOTO sono state scattate alla fine dello scorso anno, e la loro analisi è stata appena ...

Astronomia : Hubble punta il cuore brillante di Messier 49 : Si presenta come un globo luminoso, la cui brillantezza sfuma lievemente sullo sfondo nero dello spazio: l’oggetto celeste dal look ‘nebbioso’, immortalato da Hubble, è Messier 49, una galassia ellittica scoperta dall’astronomo francese Charles Messier nel 1771. Caratteristica principale di questa famiglia di galassie – spiega Global Science – è l’assenza di una struttura ben definita, a differenza di quanto avviene per le ‘colleghe’ ...