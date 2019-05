Amazon investe più di mezzo miliardo in Deliveroo

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) I fattorini di(Getty Image – Rui Vieira/PA Wire) Il colosso dell’ecommerceè a capo di un round di finanziamento da 575 milioni di dollari a favore della startup inglese, che si occupa di consegne di cibo a domicilio (food delivery) ed è uno dei più importanti gruppi mondiali nel panorama della gig economy. Secondo quanto riporta il Financial Times, la compagnia di Jeff Bezos si aggiungerebbe a un gruppo di investitori già esistenti composto da T Rowe Price, Fidelity e Greenoaks, portando la valutazione complessiva della piattaforma britannica di consegna cibo a quota 1,53 miliardi di dollari. Inoltre, in questa situazione,agirebbe come società finanziaria, pur non essendolo formalmente, come nel caso degli altri partner. Soltanto l’anno scorso Uber Eats, tra i concorrenti della piattaforma britannica, aveva avanzato una proposta di acquisto per ...