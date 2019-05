Tre casi di epatite A in una scuola elementare dei Navigli | un bambino ricoverato in

Morbillo : olTre 34mila casi in Europa solo nei primi due mesi del 2019 : solo nei primi due mesi del 2019 “sono stati segnalati 34.300 casi di Morbillo in 42 paesi” della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), “inclusi 13 decessi correlati al Morbillo in tre Paesi (Albania, Romania e Ucraina). La maggioranza dei casi è stata notificata dall’Ucraina, con oltre 25 mila casi“. Si evidenzia nella nota dell’Ufficio prevenzione delle malattie ...

Trento. Piazza Duomo si veste di suoni in occasione di Palazzi aperti 2019 : Piazza Duomo si veste di suoni in occasione di Palazzi aperti 2019. Riprendendo una tradizione dell’antichità ogni giorno fino a lunedì

Amministrative 2019 - Casini all'Unesco : "Le nosTre colline Patrimonio dell'Umanità" : ... una cornice naturale senza la quale la città di Firenze non sarebbe più la stessa, una terrazza verde con scorci e vedute che richiama migliaia visitatori da ogni angolo del mondo. Sono anche ...

Paura su via Casilina : betoniera contromano travolge Tre auto e investe 2 persone : Roma – Tre auto travolte e due persone investite. Panico a Roma su via Casilina, intorno alle ore 11, quando un camion betoniera lanciato contromano in direzione centro ha iniziato a travolgere tutto quello che trovava sul suo percorso, fino a imboccare le rotaie del trenino delle ferrovie laziali e arrestare la sua corsa. Sul posto la Polizia. L'articolo Paura su via Casilina: betoniera contromano travolge tre auto e investe 2 persone ...

Calcio - i tempi di recupero di Iker Casillas : si parla di almeno Tre mesi - ma c’è chi mette in dubbio il ritorno all’attività agonistica : Iker Casillas, estremo difensore spagnolo del Porto, ieri è stato colpito da infarto acuto al miocardio nel corso di una seduta d’allenamento. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 37enne resterà nell’unità coronarica intensiva del CFU di Oporto almeno fino a domenica. L’ANSA ha raccolto i pareri di due medici sul suo eventuale ritorno al Calcio giocato e sui tempi di recupero. Il medico del Porto, Nelson Puga, ha ...

Ilaria D'Amico - che gaffe su Casillas "L'infarto al miocardio? Meglio lì che da alTre parti" : Pina Francone La giornalista di Sky ha fatto una figuraccia dicendo che è Meglio accusare un arresto cardiaco al miocardio, rispetto ad altre parti Iker Casillas è fuori pericolo e sta bene. Dopo la grande paura di ieri, quando il portiere del Porto (ed ex storico capitano del Real Madrid) si è accasciato al suolo, in allenamento, colpito da un infarto acuto al miocardio, così come reso noto dai medici. Tutto il mondo dello sport e ...

Infarto Casillas - parla il medico del Porto : “Iker poTrebbe aver concluso la propria carriera” : Il medico del Porto ha analizzato le condizioni di Casillas, sottolineando come sia prematuro parlare di un suo ritorno in campo Iker Casillas pare essersi messo definitivamente alle spalle l’Infarto che ieri ha sconvolto la sua giornata, obbligandolo ad un’operazione d’urgenza perfettamente riuscita. LaPresse/Gennaro Masi Il portiere spagnolo ha accusato il malore durante l’allenamento mattutino, venendo ...

Paura per Iker Casillas infarto mentre si allena il portiere in ospedale : Dal mondo del calcio e dello sport moltissimi messaggi di solidarietà, fra cui quello del nostro Gianluigi Buffon, che gli augura di recuperare presto.

Roma - il problema Trequarti : 'guardaspalle' di Schick cercasi : E alla fine, una speranza - anche se non dal primo minuto - la culla anche Pastore, che non si vede in campo dal derby, era il 2 marzo, prima di allora sette panchine consecutive,. Quel giorno, uno ...

Unicef : +300% casi morbillo in Tre mesi : 15.18 Unicef:+300% casi morbillo in tre mesi Aumentano i casi di morbillo nel mondo. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati segnalati più di 110 mila casi,il 300% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce l'Unicef che rileva anche che nel 2017 sono morte per ...