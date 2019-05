Sciopero 17 maggio | bus e treni a rischio | ecco gli orari città per città

Sciopero dei treni 17 maggio - disagi in tutta Italia. Frecce Trenitalia regolari - fasce di garanzia per i regionali : Venerdì 17 maggio 2019 dalle 9 alle 17 si terrà uno Sciopero proclamato dal sindacato Usb Lavoro privato. Lo ha comunicato Ferrovie dello Stato precisando che lo Sciopero non interessa il trasporto ferroviario della regione Piemonte. Circoleranno regolarmente le Frecce di trenitalia. Quanto ai treni regionali invece, sono state istituite le cosiddette fasce di garanzia. Dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21 i convogli regionali viaggeranno ...

Scuola - lezioni a rischio in tutta Italia venerdì 17 maggio per lo Sciopero generale : Confermato lo sciopero generale della Scuola in programma domani, venerdì 17 maggio: lezioni a rischio in tutta Italia a causa della protesta indetta da Cobas, Usb e da Anief contro la regionalizzazione del sistema scolastico e il precariato. Appuntamento in piazza Montecitorio a Roma per la manifestazione nazionale.

Sciopero dei trasporti venerdì 17 maggio : orari e modalità : venerdì 17 c'è Sciopero dei trasporti. Il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base) ha proclamato la protesta con orari e modalità che variano da città a città e da comparto a comparto. Riguarderà tutti i settori – ad eccezione di quello aereo - con orari e modalità differenti. Lo Sciopero dei mezzi pubblici dura 4 ore: a Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio è in programma dalle 18.00 alle 22.00 sia per la metropolitana che ...

Lo Sciopero della scuola di domani - venerdì 17 maggio : Sciopereranno solo alcuni sindacati, insoddisfatti dall'accordo raggiunto con il governo sulla questione della regionalizzazione della scuola e sulla stabilizzazione dei precari

Sciopero treni e mezzi pubblici 17 maggio 2019 : tutti gli orari : L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Usb e coinvolgerà anche i dipendenti del trasporto marittimo. tutti gli orari...

Sciopero scuola del 17 maggio - i motivi della protesta : Sciopero scuola del 17 maggio, i motivi della protesta La mobilitazione era stata revocata dopo l'intesa tra governo e Cgil, Cisl e Uil , ma è stata poi confermata dai sindacati di base Cobas e Usb e da Anief. Le sigle manifestano contro la regionalizzazione dell’istruzione pubblica e per la stabilizzazione dei ...

Sciopero 17 maggio 2019 - disagi anche per i treni dalle 9 alle 17 : Sciopero 17 maggio 2019, disagi anche per i treni dalle 9 alle 17 Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che le Frecce e i treni nazionali circoleranno regolarmente, Italo invita a consultare la tabella dei convogli garantiti. Possibili disagi per i regionali Parole chiave: ...

Sciopero treni 17 maggio 2019 : Milano - Roma e Napoli. Gli orari garantiti : Sciopero treni 17 maggio 2019: Milano, Roma e Napoli. Gli orari garantiti Sciopero treni a livello nazionale (Piemonte escluso) previsto per venerdì 17 maggio 2019, indetto dal sindacato USB Lavoro Privato, che interesserà il personale del Gruppo FSI, Socc. NTV e Trenord. I pendolari dovranno quindi prestare molta attenzione in questo giorno, aggiornandosi sui siti delle varie compagnie ferroviarie (Ferrovie dello Stato, Italo NTV e ...

Napoli - Sciopero dei trasporti pubblici previsto per il 17 maggio : Il mese di maggio vede un continuo susseguirsi di scioperi. Già il 10 maggio hanno scioperato gli organi scolastici e gli addetti al Pubblico impiego. Il 12 maggio ci sono poi stati altri scioperi in differenti settori come quello industriale, commerciale e logistico. L'organizzazione sindacale USB (Unione Sindacale di Base) ha inoltre indetto per il mese di maggio un nuovo sciopero, questa volta riguardante il trasporto pubblico, una ...

Tutto sullo Sciopero dei trasporti di venerdì 17 maggio : La settimana in corso potrebbe concludersi con qualche disagio per chi è abituato a viaggiare con i mezzi pubblici, a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti proclamato da Usb Lavoro privato per la giornata di venerdì 17 maggio che andrà a coinvolgere con orari e modalità differenti tutti i settori, ad eccezione di quello aereo. Per quanto riguarda il comparto ferroviario, per esempio, l’agitazione è prevista dalle 9:00 alle 17:00, ...

Lo Sciopero dei trasporti di venerdì 17 maggio : Riguarderà molte aziende di trasporto pubblico e privato, ma gli orari dei singoli scioperi varieranno