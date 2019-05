Next Gen | parla il CEO di Take-Two Interactive

Next-gen tra PS5 - Xbox Scarlett e Google Stadia : il produttore di GTA 6 guarda al futuro : PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia. Sono questi i nomi che per il momento dipingono la prossima generazione videoludica. Visioni diverse sul futuro del gaming da aziende diverse - e necessariamente rivali -, che proveranno a dare una propria interpretazione alle esigenze dei gamer e degli sviluppatori con le loro prossime console. Alcuni affidandosi allo streaming - è il caso di Google, che con Stadia punta ad eliminare il tradizionale supporto ...

Il regista Vassili Silovic presenta il documentario 24H Europe – The Next generation : “L’Europa di domani con le storie di 60 giovani” : Osservare l'Europa in tempo reale per 24 ore, dalle 6 del mattino alle 6 del mattino successivo. È questa la promessa del documentario 24H Europe - The next generation, una produzione internazionale che segue le vite di 60 giovani provenienti da 26 Paesi Europei. In un momento storico così denso di tensioni, in cui l'euroscetticismo raggiunge vette inesplorate e il sogno Europeo appare sempre meno reale, un progetto di questo tipo acquista un ...

MUSE TRENTO * Next : « CHI CONTROLLERÀ L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE? ULTIMO APPUNTAMENTO IL 7 MAGGIO » - : Il Centro conta più di 200 dipendenti, ricercatori, sviluppatori, project managers e studenti di dottorato, che lavorano nei settori delL'INTELLIGENZA artificiale, della scienza dei dati e dell'...

PS5 bestiale - un tweet infiamma la corsa alla Next Gen : le ultime al 3 maggio : Le prime informazioni in merito alla potenza computazionale di PS5 sono state diffuse ormai nei giorni scorsi, con la nuova console Sony che ha dato in sostanza il via al balletto della nuova generazione videoludica. Siamo chiaramente ancora lontani dall'avere tra le mani qualcosa di concreto, con l'E3 2019 che sarà senza dubbio foriero di interessanti dettagli sotto questo punto di vista (per quanto concerne Microsoft ovviamente, vista ...

PS5 e la Next-gen in arrivo nel 2020? La quasi conferma di AMD : Quando Sony e in particolare Mark Cerny, ha rivelato diverse caratteristiche di PS5 tra cui non pochi dettagli sulle specifiche e su alcune feature come la retrocompatibilità, i dubbi e le domande di addetti ai lavori e giocatori si sono inevitabilmente spostati verso un'altra questione: la data di uscita.Quando arriverà PS5 e quindi la nuova generazione di console? Un indizio piuttosto chiaro e importante sembra essere arrivato dalla CEO e ...

A Milano la proiezione evento di “24H Europe – The Next generation” - il documentario di ARTE sui giovani europei : A meno di un mese dalle elezioni che rischiano di eleggere il Parlamento Europeo più antiEuropeista di sempre, a Milano arriva nelle sale e sugli schermi del cinema Anteo un progetto che racconta un'altra Europa, quella dei popoli, delle persone, dell'incontro tra culture e generazioni. Il 4 maggio al Cinema Anteo di Milano l'emittente ARTE, la TV pubblica franco-tedesca a vocazione Europea, dall'ampia offerta culturale e di ...

Uscita di PS5 : la console Next-gen disponibile non prima di aprile 2020 - ma l’attesa ripagherà? : L'Uscita di PS5 è uno degli argomenti più caldi degli ultimi mesi tra forum e siti videoludici. Anche noi di OptiMagazine abbiamo trattato la console di prossima generazione di casa Sony in ben più di un articolo, affamati di informazioni e di una possibile release per il futuro del gaming visto dal colosso giapponese. E se è vero che il progettista dei device della "grande S" Mark Cerny ha di recente snocciolato le specifiche tecniche di ...

Recensione di Mortal Kombat 11 per Xbox One - la Next Gen mostra fin troppi dettagli : Nel 1992 arrivò per la prima volta nelle sale giochi il picchiaduro della casa produttrice Midway "Mortal Kombat", realizzato con grafica digitale tramite fotogrammi presi da veri attori che davano ai personaggi come Scorpion, Sub Zero, Liu Kang ecc. una sensazione di realtà in stile film; una tecnica vista sempre dalla stessa casa produttrice qualche tempo prima con il gioco Pit Fighter. La cosa che colpiva era la presenza di sangue e la ...

Le console Next Gen potrebbero essere le ultime? : Sono passati ormai cinquanta anni da quando Ralph Baer realizzò il primo prototipo di console della storia, la “Magnavox Odyssey”, commercializzata nel 1972. Nello stesso anno viene fondata Atari che battezzò l’industria con il primo successo video ludico globale: PONG. Da allora, anno dopo anno, i videogiochi divennero sempre più diffusi. Il progresso tecnologico aggiungeva potenza di calcolo ampliando i confini della creatività degli ...

Harry Potter e GTA 6 in uscita su PS5 : è questa la Next-gen di Sony? : GTA 6 uscirà su PlayStation 5. È questo il rumor che più di tutti è esploso tra forum - da Reddit a ResetERA - e siti videoludici nella giornata di oggi, 19 aprile. Non che fosse un segreto, sia chiaro, considerando che più volte Rockstar Games ha lasciato intendere di essere al lavoro sul nuovo capitolo della saga "criminale". E che, in aggiunta, la next-gen è ormai davvero vicina. Quello che però lascia chiacchierare è che il titolo della "R ...

La Next Gen consentirà di creare titoli più complessi dal punto di vista dell'IA : La next gen è ormai alle porte e sempre più giocatori si stanno chiedendo quali saranno le novità che verranno introdotte con le nuove piattaforme, secondo il lead AI researcher di Square Enix Youichiro Miyake, la rivoluzione più grande si avrà nel campo delle IA di gioco.Come riporta VG247, nei giochi dagli anni 80' in poi, il controllo dell'IA (e quindi delle azioni) è affidata ai cosiddetti oggetti intelligenti, una sorta di parassiti che a ...

La battaglia per la Next Gen è cominciata - editoriale : Ormai siamo alle porte della generazione che verrà. Tante cose sono cambiate e tante altre cambieranno: abbiamo visto il passaggio di testimone tra Don Mattrik e Phil Spencer, abbiamo assistito al passo indietro di Reggie Fils-Aime dalla presidenza di Nintendo of America, abbiamo commentato l'addio di Kazuo Hirai dalla direzione di Sony e abbiamo dato l'ultimo saluto al leggendario Satoru Iwata. Abbiamo testato per la prima volta le console ...

Secondo GameStop le console Next-gen potrebbero essere svelate relativamente presto : Le nuove console di Microsoft e Sony potrebbero essere in arrivo. Il famoso rivenditore GameStop ha detto oggi in una conferenza finanziaria di prevedere che le vendite di hardware rallenteranno nel 2019 a causa di tutte quelle persone che sono in attesa dei nuovi sistemi."Rispetto al nuovo hardware, mentre ci avviciniamo alla fine dell'attuale ciclo di console per Xbox e PlayStation, ci aspettiamo che la domanda diminuisca poiché alcuni clienti ...

Il project lead di Final Fantasy VII Remake è ora il co-director del gioco. Square Enix sta anche lavorando ufficialmente a un grande titolo Next gen : Naoki Hamaguchi, che in precedenza avevamo conosciuto come lead project di Final Fantasy VII Remake, è ora co-director del progetto, stando a quanto condiviso da Square Enix. Ciò significa che Hamaguchi e il già noto director Tetsuya Nomura condividono ora lo stesso ruolo.Inoltre, come riporta Gematsu, l'ex 5th Business Division di Square Enix, guidata dal produttore e director di Final Fantasy XIV Naoki Yoshida, è ora nota come terza divisione ...