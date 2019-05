METRO EXODUS | I contenuti del PASS Espansione

gamerbrain

(Di giovedì 16 maggio 2019) Deep Silver ed 4A Games hanno oggi svelato nuovi dettagli suiscaricabili che fanno parte dell’Expansiondi. Ci saranno due grandi DLC interamente dedicati alla storia, che seguiranno nuovissime avventure del mondo di. Al posto di Artyom, i giocatori avranno la possibilità di vestire i panni di un personaggio nuovo di zecca e di uno degli Spartan Rangers, l’unico americano dell’Aurora, Sam. Entrambi saranno disponibili come parte dell’expansion, ma potranno anche essere acquistati separatamente. Un breve avvertimento: se non hai ancora completato la campagna di, quanto segue contiene spoiler. In arrivo nell’estate del 2019, la prima storia che i giocatori seguiranno, The Two Colonels, ha come protagonista il Colonel Khlebnikov nella città morta di Novosibirsk, mentre si fa strada per tornare ...

