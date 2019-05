I Rolling Stones tornano in tour

Mick Jagger balla - il frontman dei Rolling Stones in splendida forma a un mese dall'operazione al cuore : Poco più di un mese fa, Mick Jagger aveva spaventato tutti i suoi fan: il frontman dei Rolling Stones, infatti, aveva dovuto essere operato d'urgenza con un intervento chirurgico al cuore,...

Ronnie Wood dei Rolling Stones assicura : “Mick Jagger sta bene” : Ronnie Wood, il chitarrista dei Rolling Stones, tranquillizza e aggiorna i fan sulle condizioni di salute del frontman del gruppo. Mick Jagger ha subìto un intervento chirurgico al cuore nelle scorse settimane ma ora più che bene, lo assicura una fonte certa. A parlare è infatti proprio Ronnie Wood che, in un'intervista rilasciata a Hello Magazine, parla anche delle attuali condizioni di salute di Jagger. Dopo l'intervento, il frontman della ...

I Rolling Stones annunciano l'uscita di Bridges to Bremen : Roma, 5 apr., askanews, - I Rolling Stones annunciano che il 21 Giugno sarà pubblicato "Bridges To Bremen", spettacolo integrale del tour promozionale a supporto dell'album "Bridges to Babylon", Disco ...

Rolling Stones : Mick Jagger dovrà essere operato al cuore : Qualche giorno fa i Rolling Stones sono stati costretti a posticipare i concerti relativi al "No Filter" tour, che si sarebbero tenuti tra i mesi di aprile e giugno, a causa di problemi di salute accusati dallo storico cantante della band, Mick Jagger. In queste ultime ore è stata fatta chiarezza sulle condizioni dell'artista, e si è appreso che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore, necessario per la sostituzione di una valvola ...

Rinviato a luglio il Tour americano dei Rolling Stones : Anche se gli spettacoli principali saranno tutti riprogrammati, la performance del gruppo al New Orleans Jazz Festival è stata cancellata.

Mick Jagger deve essere operato al cuore - aggiornamenti sulle condizioni di salute del frontman dei Rolling Stones : I Rolling Stones cancellano il tour americano per motivi legati alle condizioni di salute del frontman, Mick Jagger. Qualche giorno dopo l'annuncio del posticipo degli eventi inizialmente in programma dal 20 aprile, giungono alcuni dettagli aggiuntivi sulle motivazioni che costringono il gruppo ad evitare esibizioni live nell'immediato futuro. Mick Jagger deve essere operato al cuore e si sottoporrà già in settimana ad un intervento ...

Mick Jagger sarà operato al cuore : ecco perché i Rolling Stones hanno posticipato il tour : Sarò operato al cuore. ecco il motivo che ha costretto Mick Jagger a posticipare le date del tour del Rolling Stones negli Stati Uniti e in Canada. Secondo il Drudge Report, già ripreso da molti siti tra i quali il Daily Mail, il cantante 75enne dovrà sostituire una valvola cardiaca. sarà operato a New York questa settimana. Il recupero dovrebbe essere completo e Mick dovrebbe essere pronto a tornare sul palco presto. L'articolo Mick Jagger ...