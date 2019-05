Gossip | Prati-Caltagirone | la coppia si sarebbe lasciata di comune accordo

Pamela Prati - Roberto D'Agostino : "E' la grande truffa del Gossip" (video) : Roberto D'Agostino, stasera, è intervenuto a 'Live Non è la D'Urso', per commentare il matrimonio rimandato di Pamela Prati con Marco Caltagirone: Qui non si tratta del caso Pamela Prati. Signorini, Varone, Arcuri... si tratta della grande truffa del gossip. Si vendono queste favole e loro (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndb) ci hanno guadagnato, fanno i soldi. A Verissimo, sabato, andrà in onda che tutte le trasmissioni sono state ...

Gossip - Pamela Prati mostra Mark Caltagirone su IG e poi dice : 'Tutti voglio essere me' : Nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le sue chiacchierate nozze, Pamela Prati ha deciso di regalare un nuovo interessante spunto di discussione agli appassionati di Gossip. Sul profilo Instagram della soubrette, è stato caricato un video nel quale la donna inquadra le braccia e parte del viso di Mark Caltagirone (l'imprenditore è stato taggato nel post) impegnato alla guida. La sarda, inoltre, ha replicato indirettamente alle tante ...

Gossip - Emanuele Trimarchi di U&D sulle agenti di Pamela Prati : 'Mi hanno rovinato' : Il settimanale "Chi", nel suo numero che uscirà mercoledì 8 maggio, ha raccolto lo sfogo di un personaggio famoso che in passato ha avuto a che fare con le due contestate agenti di Pamela Prati. Stiamo parlando di Emanuele Trimarchi, un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le quali l'avrebbero seguito per circa un anno con la loro agenzia, causandogli ...

Pamela Prati - niente matrimonio : il Gossip è virale e lei rende “privato” il profilo Instagram : Pamela Prati non si sposa più: salta il matrimonio con Marco Mark Caltagirone. niente nozze, quindi, dopo un lungo tira e molla. Ad annunciarlo sono alcuni siti di gossip che stanno facendo rimbalzatre la notizia sui social, diventata virale come non mai. E intanto la showgirl ha reso “privato” il suo profilo Instagram. La colpa sarebbe dell’esposizione mediatica subita dalla coppia in questi giorni, tra accuse, montature e retroscena ...

Gossip : le nozze di Pamela Prati sarebbero state rimandate o addirittura annullate : Le news sulle chiacchierate nozze di Pamela Prati, sono ormai all'ordine del giorno: secondo due noti siti d'informazione, la showgirl e Mark Caltagirone non si sposeranno più l'8 maggio come loro stessi avevano annunciato in tv. Fanpage, ad esempio, sostiene che questo contestato matrimonio sarebbe stato rimandato per ragioni non precisate a data da destinarsi. Bitchyf, invece, racconta addirittura di un annullamento della celebrazione dopo i ...

