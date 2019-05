Gli avversari in campo

Formula 1 – Test Barcellona - Bottas spaventa Gli avversari : “abbiamo provato nuovi elementi molto interessanti” : Il pilota finlandese ha parlato dopo la prima giornata di Test a Barcellona, chiusa al comando con un crono vicino alla pole di sabato scorso La Mercedes domina anche i Test di Barcellona, Valtteri Bottas infatti ha chiuso la prima giornata davanti a tutti con un crono vicinissimo a quello valso la pole sabato scorso. AFP/LaPresse Una superiorità incredibile quella della Freccia d’Argento, che ha mantenuto le distanze dalla Ferrari ...

Il punto in comune tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi - Marquez ammette : “se è un avversario non sarà mai il tuo miGliore amico” : Marc Marquez il paragone tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi: la sincerità del campione del mondo in carica Weekend ricco di emozioni per Marc Marquez: dopo essere stato ospite del paddock del Montmelò, dove si sta svolgendo il Gp di Spagna di Formula 1, il campione del mondo in carica di MotoGp è volato in Germania dove ha aperto la sfida di calcio tra Lipsia e Bayern Monaco con uno spettacolo in sella alla sua Honda ...

Giro d’Italia - Nibali replica a Yates : ‘Bisogna avere rispetto deGli avversari’ : Scoppiano già le prime guerre dialettiche al Giro d’Italia, scattato ieri con la cronometro di Bologna vinta da Primoz Roglic. Una battuta di Simon Yates durante le tradizionali conferenze stampa della vigilia non è piaciuta a Vincenzo Nibali che ha replicato al britannico dopo la conclusione della tappa inaugurale. Yates si è mostrato fiducioso fino alla sfrontatezza dichiarando di sentirsi il favorito numero uno del Giro e che gli avversari ...

S.P.A.L-Napoli - l’avversario : la storia deGli estensi e i precedenti tra le due squadre : A Ferrara si disputerà SPAL-Napoli: alla scoperta della storia della squadra estense ed i precedenti contro la formazione assurda. La S.P.A.L., acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ferrara. Nata come circolo religioso-culturale Ars et Labor nel 1907, divenne in breve tempo polisportiva, affiliando la propria sezione calcistica alla F.I.G.C nel 1910 come Ferrara Foot-Ball ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Una corsa che mi ha dato tantissimo. Darò tutto ma Gli avversari sono molto forti” : Vincenzo Nibali è pronto a raccogliere la sfida del Giro d’Italia 2019. Lo sloveno Primož Roglic e l’olandese Tom Dumoulin fanno paura ma lo Squalo non vorrà certo recitare il ruolo del comprimario. Il corridore nostrano è consapevole che in questa corsa Rosa si dovrà limitare al meglio il distacco a cronometro per poi sfruttare la terza settimana, provando a smuovere le acque nella frazione di Como, che ricorda da vicino il Giro di ...

Giuseppe Pignatone : "I politici usano le indagini per delegittimare Gli avversari" : Ancora due giorni e poi Giuseppe Pignatone lascerà il suo incarico da procuratore di Roma. Dopo 7 anni e 2 mesi nella Capitale, dopo 45 anni di carriera nella magistratura, fa un primo bilancio in un’intervista al Corriere della Sera in cui punta il dito sui rapporti fra politica e giustizia, un contrasto che dura da decenni. “C’è la posizione costituzionale della magistratura, indipendente dagli altri poteri ...

Napoli-CaGliari - l’avversario : storia dei sardi e precedenti tra le due squadre : Napoli-Cagliari: ecco la storia della squadra sarda e i precedenti contro gli azzurri allo stadio San Paolo. Il Cagliari Calcio, meglio noto come Cagliari, è una società calcistica italiana con sede nella città di Cagliari. Fondata nel 1920, è la più importante squadra della Sardegna, l’unica ad aver militato in Serie A, di cui tuttora fa parte. Il presidente è Tommaso Giulini, ex braccio destro di Massimo Moratti nel CDA ...

Masters 1000 Madrid 2019 : il tabellone di Fabio Fognini. Gli avversari e il possibile cammino del ligure : Dopo il trionfo di due settimane fa a Montecarlo Fabio Fognini tornerà finalmente in campo nel Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid come decima testa di serie del torneo. Vediamo chi saranno i suoi avversari nei primi turni, provando anche a guardare più lontano, e cioè dai quarti di finale in poi. Va detto subito che il ligure di Arma di Taggia, che compirà 32 anni fra 20 giorni esatti, è nello stesso quarto di finale di Roger Federer e che ...

CorSport : Napoli-CaGliari potrebbe essere l’ultima con il Napoli da avversario per Barella : Quella di Domenica potrebbe essere l’ultima partita con il Napoli da avversario per Nicolò Barella, secondo il Corriere dello Sport. Nulla di certo c’è ancora nel suo futuro, ma De Laurentiis punta il calciatore già da un po’. Barella piace anche a mister Ancelotti e rientra nelle necessità di mercato del Napoli. Barella ha varia anime che lo rendono diverso: può giocare in mezzo al campo, volendo anche tra le linee, e poi ha ...

Semenya - Gli ormoni sballati e i diritti delle sue avversarie : Benny Casadei Lucchi È una triste vicenda di diritti negati. Un frontale dell'etica e dello sport. Uno scontro fra mondi diversi che non lascia superstiti. Perché da una parte c'è il sacrosanto bisogno di distinguere fra giusto e ingiusto per noi, per voi, per l'uomo, per la donna, per l'uomo che si sente donna, per la donna che si sente uomo, per chi non è l'uno e non è l'altro e chi è tutte e due. E perché dall'altra parte, nello ...

Mario Balotelli non è un top player - goal e pugni aGli avversari : Un gol e un pugno in faccia a un avversario. Angelo e demone. In una parola, Balotelli, l’incorreggibile. Almeno secondo L’Équipe che porta l’italiano sul banco degli imputati per un colpo proibito a un difensore del Nantes, etichettandolo come il «bomber provvidenziale ma per squadre di medio livello». E non per quelle di vertice, cui aspira ancora l’ex rossonero che arriva a scadenza a giugno. Un orizzonte incerto: «Vedremo cosa ...

Berlusconi operato : «Mi dispiace deludere Gli avversari - sto bene» : «Mi dispiace deludere i nostri avversari, ma io sto bene». E' l'auto-certificato medico di Silvio, il Cavaliere che va per gli 83 anni (a settembre). E si minimizza naturalmente....

Beach Volley World Tour 2019 Kuala Lumpur. Ecco Gli avversari degli azzurri nel tabellone principale : Doppia coppia azzurra al via nel tabellone principale del torneo 3 Stelle di Kuala Lumpur in Malesia. A Ranghieri/Caminati, già inseriti nel main draw, si sono aggiunti in mattinata Rossi/Carambula che hanno superato le qualificazioni. Non ci saranno, invece, coppie femminili italiane al via del torneo malese. Marco Caminati e Alex Ranghieri nella semifinale del girone affronteranno alle 5.20 due vecchie conoscenze del Volley, gli statunitensi ...