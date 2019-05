Genoa in vendita | ma per la cessione serve tempo

Il Genoa è in vendita : il comunicato ufficiale : Dopo 3 anni di riflessioni e tentativi il Presidente Preziosi decide di lasciare la gestione del clubIl comunicatoCon un comunicato emanato in serata, “Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A.” – si legge nella nota – “comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società.”Specifica inoltre che ...

Genoa - l'assemblea dei soci approva il bilancio. La vendita di Piatek riduce il debito : Genova - l'assemblea dei soci del Genoa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2018 che per la prima volta dopo anni è risultato in positivo, prima delle imposte, di quasi un milione di euro, 954.146 ...

Sampdoria-Genoa - al via la vendita dei biglietti : ecco le info : Si avvicina l’appuntamento con il derby di Genova, gara che ha suscitato non poche polemiche nei giorni scorsi per la decisione della Lega Serie A che aveva inizialmente collocato la gara il lunedì sera. Si è poi arrivati al dietrofront definitivo che consentirà di disputare la gara domenica 14 aprile alle ore 14. I biglietti […] L'articolo Sampdoria-Genoa, al via la vendita dei biglietti: ecco le info è stato realizzato da Calcio e ...