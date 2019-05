«Game of Thrones 8» | più di 300mila fan chiedono di rigirare l’ultima stagione E Martin

The Big Bang Theory e Game of Thrones - siamo al finale : ecco perché si chiude un'era : 12 anni ed 8 anni. Lassi di tempo non da poco, anche in quello che sembra un flusso continuo ed eterno di immagini come è, di fatto, il mezzo televisivo. Eppure, anche la tv ha dei cicli che iniziano e che si concludono per lasciare spazio a nuove fasi. E' quello che stiamo vivendo in questi giorni, su due diversi fronti, uno legato alla tv generalista, l'altro alla tv via cavo.Stiamo parlando di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, ...

Game OF THRONES - Dracarys. La recensione dell'episodio 8x05 "The Bells" e l'utopia di Daenerys Targaryen : Le campane sono suonate, il finale è alle porte e il penultimo episodio della serie ha sciolto parecchi nodi cardine della storia.The Bells è forse l'episodio più esplosivo in termini spettacolari dopo la Battaglia dei bastardi, deflagrazione visiva garantita anche dalla centralità del luogo dove si è consumata e incenerita la resa dei conti per l'iron throne, ovvero Approdo del Re: dove tutto ha avuto inizio. Con questo penultimo ...

Game of Thrones - c’è una petizione per girare di nuovo l’ottava stagione : Non è un mistero che molti fan abbiano manifestato una certa insofferenza nei confronti della stagione finale di Game of Thrones attualmente in corso e che giungerà al suo epilogo il 19 maggio. Alle voci perplesse si sono aggiunte nel frattempo quelle di alcuni attori, come Conleth Hill (l’interprete di Varys), e perfino dello stesso George RR Martin. Il disagio sembra essere così forte che è stata organizzata anche una petizione ...

Viaggi : nell’ultimo mese boom del turismo nelle location di Game of Thrones : Non ci sono dubbi che Game of Thrones, di HBO, sia un fenomeno televisivo mondiale, seguito da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Oltre ad affascinare per i suoi personaggi, la storia, i misteri, i costumi e le battaglie epiche, i luoghi dei Sette Regni sono diventati mete di pellegrinaggio per migliaia di appassionati, che pianificano le loro vacanze per visitare i mitici scenari della serie. Una tendenza in crescita secondo il motore ...

Perché Game of Thrones ha ritrovato la sua anima - ora che la serie sta finendo : Salve a tutti, sono uno spettatore disincantato di Game of Thrones. Lo sono dall’inizio, quando tutti guardavano con un certo scetticismo una serie che cercava di fare le nozze con i fichi, portando in scena un vasto mondo fantasy avendo a disposizione giusto qualche costume avanzato da Fantaghirò, due cavalli destinati al macello e i pratoni del Vivaro, e lo sono rimasto dopo, quando i soldi sono arrivati davvero e tutti sono impazziti per la ...

Game of Thrones prequel : svelata la trama del primo spin-off : Game of Thrones spin-off: il prequel svelerà le origini degli Estranei Nonostante l’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones non sia ancora terminata, George R.R. Martin ha già in cantiere nuovi progetti che appassioneranno i numerosi fan rimasti, ormai, orfani del loro telefilm preferito. Il successo planetario de “Il Trono di Spade” ha infatti convinto molti sceneggiatori a puntare sugli spin-off della serie. Tra i ...

Game of Thrones finale : lo scrittore George RR Martin non è contento : Come finisce Game of Thrones: George RR Martin voleva di più In attesa di sapere come finirà Il Trono di Spade – l’ultima puntata va in onda in America domenica 19 maggio e in Italia lunedì 20 maggio – George RR Martin si è detto poco soddisfatto dell’ultima stagione di Game of Thrones. Lo scrittore […] L'articolo Game of Thrones finale: lo scrittore George RR Martin non è contento proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones 8 - online una petizione per chiedere il remake dell'ultima stagione : Le vette raggiunte dalla passione (che a volte si trasforma in mania e poi in ossessione) per una serie tv sono davvero senza limite. Se di mezzo, poi, c'è Game of Thrones, facile pensare come stanno vivendo i fan queste settimane in cui stanno andando in onda sulla Hbo (ed in Italia su Sky Atlantic e NOW TV) le puntate dell'ultima stagione.Per l'esattezza, resta ancora un episodio, il sesto, che andrà in onda domenica prossima, 19 maggio ...

Emilia Clarke sulla 8×05 di Game of Thrones : “Sono arrabbiata!” : Game of Thrones 8×05, Emilia Clarke commenta l’evoluzione di Daenerys Domenica scorsa è andato in onda lo scontro più atteso dell’intera saga di Game of Thrones. Dopo ben otto stagioni il pubblico ha, infatti, conosciuto l’esito dell’epica battaglia tra Daenerys Targaryen e Cersei Lannister. Una puntata che ha scatenato le reazioni più disparate e aperto la strada a numerosi dibattiti sulle sconsiderate decisioni de ...

Gadget Game of Thrones - i migliori : In attesa del finale di stagione, con tutti i sentimenti che comporta, c’è solo un modo per dimostrare il vero attaccamento alla serie, ed è la caccia al Gadget. Negli anni i simboli di GOT si sono moltiplicati, così non parliamo più solo di tazze e magliette, ma di veri e propri imprescindibili oggetti culto. Qualcosa da portare in ufficio, come la chiavetta usb, in palestra come la borraccia. Da indossare come ...

Star Wars incontra Game of Thrones in un nuovo film top secret : Due delle più grandi saghe del mondo del cinema e delle serie tv, Star Wars e Game of Thrones, si incontreranno in un nuovo progetto cinematografico ancora top secret. A rivelarlo è stato il CEO della Disney, Bob Iger, in una recente intervista in cui ha parlato del futuro di Guerre Stellari, ormai arrivato al termine anche dell'ultima trilogia approdata nei cinema nel 2015, e che proprio nel 2019 avrà la sua fine con Star Wars: the Rise of ...

Game of Thrones 8x05 : Pagelle top e flop - magnifico Sandor Clegane : Una delle puntate più discordanti nella storia di Game of Thrones, con alcuni che urlano al capolavoro ed altri che invocano somme punizioni per David Benioff e Dan Weiss colpevoli a loro dire di aver tradito l’essenza dei testi di George R.R Martin. L’unica cosa certa è che ormai il finale è stato ben indirizzato e, come ci aveva già promesso Emilia Clarke, la 8x05 è stata davvero la puntata più sconvolgente di sempre. Una serie tv è come una ...

Game of Thrones - l’insoddisfazione di George RR Martin sulla fine della serie : Dopo gli ultimi episodi andati in onda nel corso di questa ultima stagione di Game of Thrones, e in attesa dell’epilogo che segnerà la fine definitiva, non sono pochi i commenti dei fan che lamentano un’eccessiva fretta nel concludere la storia e una snaturazione dei personaggi. E pare che questi spettatori non siano gli unici a prendersela con gli sceneggiatori della produzione Hbo, David Benioff e Daniel B Weiss. Lo stesso George ...