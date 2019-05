Bologna, latitante lituano pesta agenti sul treno e viene arrestato

Alla vista degli uomini in divisa però il lituano, anzichè placare la sua furia, si è letteralmente scagliato contro le forze dell'ordine, colpendo gli agenti con una tremenda raffica di calci e pugni nel disperato tentativo di sfuggire alla cattura. Non senza fatica i poliziotti sono riusciti ad immobilizzare ed ammanettare il 36enne, conducendolo poi in Questura.



Successivi controlli hanno fatto venire a galla che il lituano era un latitante, poichè sul suo capo pendeva già un mandato d'arresto spiccato dalla Procura di Firenze: lo straniero si era infatti reso protagonista di due rapine, una nel capoluogo toscano e l'altra a Napoli, per le quali era stato condannato a 3 anni di reclusione. Inevitabilmente per lui a quel punto si sono spalancate le porte del carcere di Bologna.

(Di giovedì 16 maggio 2019) L'uomo, a bordo delNapoli-Milano, infastidiva gli altri viaggiatori, che hanno così chiamato la Polfer. Da qui l'aggressione aglie la successiva scoperta dell'ordine di cattura dello straniero.Glidella Polfer hanno tratto in arresto un cittadinodi 36 anni. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino lo straniero si trovava a bordo di un intercity in viaggio da Napoli a Milano quando, alla stazione di, glidi polizia sono saliti sulfacendo seguito a ripetute segnalazioni giunte da altri viaggiatori su di un uomo che stava importunando pesantemente tutti.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...