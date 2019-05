Operazione antidroga a Bari | arresti e sequestri

Polizia impegnata in Operazione antidroga trova pistola con matricola abrasa : un arresto : Roma – Dopo una attenta e articolata indagine da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, sabato scorso, a Roma, e’ stato arrestato in flagranza di reato un romano di 54 anni. Dopo una serie di appostamenti, gli investigatori hanno deciso di procedere al controllo dell’uomo, sospettato di detenere stupefacenti presso il suo domicilio, accertato essere in zona Tor Vergata, ...