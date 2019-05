Allarme dei geologi | la terra dell' Atlantico si sta aprendo

Argentina - Allarme bomba alla Casa Rosada e alla Camera dei Deputati : allarme bomba alla Casa Rosada e alla Camera dei Deputati. Due telefonate anonime hanno provocato l’evacuazione a Buenos Aires di una pertinenza della Camera e provocato un allarme sicurezza nel palazzo presidenziale che non è però stato evacuato. Un’emergenza giunta poche ore dopo che in mattinata gli agenti della sicurezza hanno arrestato un uomo che cercava di entrare nel palazzo presidenziale con una valigetta all’interno della quale ...

Aeroporto 'Costa d'Amalfi' - a rischio 500 milioni di euro - l'Allarme dei sindacati : Approfondimenti Aeroporto, Piero De Luca a Toninelli: 'Sveglia, pronti a portare amministratori a Roma' 19 aprile 2019 Il sindacato FILT-CGIL chiede che il Ministero dei Trasporti firmi 'senza indugi' ...

Allarme di Bruxelles e Fbi : “Sulle elezioni già iniziate le interferenze dei russi” : Ci risiamo. Gli apparati collegati al governo russo hanno ripreso le attività di interferenza con i processi politici delle democrazie europee, Italia inclusa, in vista del voto del 26 maggio. Oppure non hanno mai smesso, per meglio dire, perché queste operazioni ormai vanno avanti da anni, come hanno dimostrato le denunce fatte in occasione del re...

Salute - l’Allarme dei podologi : problemi ai piedi per il 50% degli italiani : In Italia non si fa prevenzione sulle patologie del piede, che ormai riguardano un italiano su due: l’allarme viene da Napoli, dove si è tenuto il congresso internazionale di podologia e podiatria sul tema “Piede complicato da patologie croniche”, a cui hanno partecipato specialisti provenienti da tutto il mondo. Le patologie del piede come le artriti remautoidi, le ulcere, le neuropatia, le vasculopatie, o le deformità ...

Asteroidi - dalla Nasa l'Allarme choc : 'Rischiamo di fare la fine dei dinosauri' : Finora 18 entità sono state coinvolte in questo ambito, ma servono più partner dal mondo. L'ultimo obiettivo è rafforzare le esercitazioni per prepararsi a situazioni di emergenza'.

Carige - l’Allarme dei sindacati : «No a tagli indiscriminati - intervenga il governo» : Sul futuro di Banca Carige intervengono le segreterie nazionali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.

Morbillo - Allarme Usa : raggiunto il record dei casi degli ultimi 25 anni : Le autorità sanitarie americane annunciano che i casi di Morbillo hanno superato il record di casi da 25 anni a questa parte, con almeno 704 persone colpite dalla malattia, più di 500 delle quali non vaccinate. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno anche reso noto che 66 persone sono state ricoverate in ospedale nel solo 2019, incluse 24 con polmonite, e in un terzo dei casi si è trattato di bambini al di sotto dei 5 anni di ...

La scuola sta per finire e le famiglie dei ragazzi disabili sono già in pieno Allarme : Ancora immersi tra colombe e uova di cioccolato, senza poter avere un respiro di sollievo per il prossimo rientro a scuola, che alcuni bambini dovranno subire e sopportare con le rispettive famiglie. I temi sono tanti: insegnanti di sostegno ancora legati a un immaginario che li vuole in consegna per alunni di serie Z, educatori che si confondono con gli insegnanti e i collaboratori scolastici in quel limbo che li mantiene contrattualmente ...

Ogni colpo di tosse un Allarme : l'angoscia dei tarantini : "Noi medici siamo un anello di congiunzione fra gli assistiti e la scienza, siamo i rappresentanti dello Stato che deve rendere le persone consapevoli dei rischi per la propria salute " afferma ...

Allarme Def. 'Spending dei ministeri ferma - ardui ulteriori risparmi' : 'ulteriori riduzioni di spesa potrebbero essere ardue da realizzare' Dopo le manovre di contenimento della spesa 'dell'ultimo decennio'. Lo scrive l'Upb nel rapporto sul Def , sottolineando che 'in ...

Culla killer - Fisher-Price richiama 5 milioni di lettini dopo l'Allarme dei pediatri : almeno 32 neonati morti : Culla killer , Fisher-Price richiama 5 milioni di lettini a dondolo dopo l'allarme dei pediatri: almeno 32 neonati morti. Questa Culla ha ucciso decine di neonati: almeno 32 bambini morti in dieci ...

Culla killer - Fisher-Price richiama 5 milioni di lettini dopo l'Allarme dei pediatri : almeno 32 neonati morti : Culla killer , Fisher-Price richiama 5 milioni di lettini a dondolo dopo l'allarme dei pediatri: almeno 32 neonati morti. Questa Culla ha ucciso decine di neonati: almeno 32 bambini morti in dieci ...

'Culla killer' della Fisher Price/ Allarme dei pediatri americani 'Non compratela' : Culla killer della Fisher Price: secondo i pediatri americani il Rock 'n Play Sleeper dell'azienda statunitense, è altamente insicura

Antibiotici ritirati dal mercato - l’Allarme dei medici : “Reazioni avverse invalidanti” : Allerta dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su alcuni Antibiotici di uso comune. L’ente regolatorio ha diffuso nuove e importanti informazioni di sicurezza sui medicinali contenenti fluorochinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, norfloxacina, lomefloxacina): “Sono state segnalate” infatti “reazioni avverse invalidanti, di lunga durata e potenzialmente ...