Traffico Roma del 13-05-2019 ore 15 | 30

(Di lunedì 13 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 13 MAGGIOORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, AL PORTUENSE CHIUSA ALVIA DELLA MAGLIANA, PER UN INCIDENTE CON UN VEICOLO RIBALTATO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA ANTONIO MEUCCI RIPERCUSSIONI IN VIA QUIRINO MAJORANA CON RALLENTAMENTI TRA VIA GIOVANNI CASELLI E VIA FRANCESCO GRIMALDI IN DIREZIONE DI PIAZZA MEUCCI. STESSA SITUAZIONE IN VIA ODERISI DA GUBBIO TRA VIA FRANCESCO GRIMALDI E PIAZZA MEUCCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELL’IMBRECCIATO VERSO FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE ILRALLENTA A CAUSA DI UN CANTIERE,LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA. ANTICIPIAMO INFINE CHE MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ALLE 20.45 SI SVOLGERÀ PRESSO LO STADIO OLIMPICO LA FINALE DI COPPA ...

