The Last of Us Part 2 | Naughty Dog alla ricerca di sviluppatori per terminare i lavori

Un ex sviluppatore di The Last of Us Part II lascia Naughty Dog per entrare a far parte dello studio di Microsoft The Initiative : L'ex game designer di Naughty Dog e Motive studios, Robert Ryan, è entrato a far Parte dello studio di gioco di Microsoft, The Initiative.Come riportato da Wccftech, Ryan ha recentemente aggiornato la sua pagina Linkedin, che ora afferma di lavorare nello studio di sviluppo come Senior Systems Designer. Durante il suo periodo in Naughty Dog, Ryan ha lavorato a The Last of Us Part II e Uncharted 4 per PlayStation 4 insieme a The Last of Us e ...

GAME OF THRONES - Draghi - metalupi e squali. La recensione dell'episodio 8x04 "The Last Stark" e una riflessione sulla direzione intrapresa dalla serie : Con quest'ultima stagione è ormai chiaro che la vera battaglia finale si consumerà tra spassionati sostenitori e critici detrattori della serie. Resta da capire in cosa GAME of THRONES abbia sbagliato o almeno cosa sia successo che ha fatto in modo che da serie più vista diventasse serie-più-vista-ma-altrettanto-criticata. Per far ciò scomoderemo una meccanica seriale ormai canonica, scomoderemo Arthur Fonzarelli e lo scii ...

The Last of Us : Part II ha una data di uscita? Secondo un rivenditore è fissata per quest'anno : Naughty Dog e Sony non hanno fatto trapelare alcuna notizia riguardo il lancio di The Last of Us Part 2 anche se non sono mancate le speculazioni su questo fronte. Molti hanno suggerito che l'attesissimo sequel uscirà quest'anno e ora un rivenditore slovacco, ProGamingShop, sembrerebbe confermare i rumor.Come segnala Gamingbolt, il rivenditore avrebbe fissato la data di uscita al 27 settembre di quest'anno, con tanto di box art. Solitamente, ...

A Plague Tale : Innocence è stato ispirato dai film dello Studio Ghibli e da The Last of Us : A Plague Tale: Innocence è il nuovo titolo di Asobo Studio pubblicato da Focus Home Interactive. Ebbene, in occasione dell'evento parigino What's Next si è presentata l'occasione di chiacchierare con il creative director del titolo, David Dedeine. In occasione dell'intervista, riporta PlayStationlifestyle, sono trapelate interessanti anticipazioni e aneddoti, tra cui le fonti d'ispirazione per questo gioco d'avventura.Tra le fonti d'ispirazione ...

The Last of Us Part II potrebbe uscire prima del previsto : Nella giornata di ieri sono emerse diverse novità riguardante The Last of Us Part II. In Particolar modo è stata postata sul profilo ufficiale di Neil Druckmann, vice-presidente di Naughty Dog, una foto che ritrae Troy Baker ed Ashley Johnson, interpreti di Joel ed Ellie. Come si evince dal post, lo stesso Druckmann ha definito la scena appena conclusa “la ripresa più ambiziosa che abbiamo mai fatto. Ha commosso tutto lo ...

'The Fish' - il video di Pes contro il pericolo dell'inquinamento da plastica : In occasione dell'Earth Day, del 22 aprile, Corona e Parley for the Oceans pubblicano The Fish, un video di animazione ideato per sensibilizzare sul pericolo dell'inquinamento da plastica per le ...

The Voice of Italy 2019 - Gigi D'Alessio a Blogo : "La voce ideale? L'artista deve avere dei pilastri - delle basi forti" : Appuntamento martedì 23 aprile 2019 alle 21,20 su Rai2 per la prima puntata dedicata alle Blind Auditions di The Voice of Italy. La nuova edizione è condotta da Simona Ventura e vede, come formazione dei coach 4 nomi interessanti: Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequeno.Al margine della conferenza stampa di presentazione del programma, abbiamo intervistato Gigi D'Alessio che ha parlato della sua esperienza sulla celebre ...

The Last of Us : Part II tra lacrime ed emozioni : Joel ed Ellie protagonisti della scena più ambiziosa mai realizzata dal team : The Last of Us: Part II è uno dei protagonisti assoluti degli ultimi giorni tra l'ultima scena ufficialmente girata e i rumor che puntano a una possibile uscita a fine 2019. Intanto Neil Druckmann, director e figura chiave del progetto, continua a condividere tweet che accendono l'hype dei fan.L'ultimo ci mostra Troy Baker e Ashley Johnson, interpreti di Joel ed Ellie, in "divisa" da motion capture dopo aver girato una scena chiave del gioco. ...

WWE – “The Shield Last Chapter” : scelti gli avversari per l’ultimo match dello Shield : ‘The Shield Last Chapter’, lo Shield al gran completo, prima dell’addio di Dean Ambrose, disputerà un ultimo match in un house show al Tax Slayer Center di Moline, Illinois Preso atto dell’addio di Dean Ambrose che vedrà scadere il suo contratto al termine del mese, la WWE ha deciso di regalare un ultimo match a tutti i fan dello Shield. Tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la compagnia di ...

The Last of Us : Part 2 in uscita nel 2019? : The Last of Us: Part 2 si fa ancora attendere facendo anche parlare molto di sé, sono infatti moltissimi i fan che si chiedono quando potranno mettere finalmente le mani sulla seconda Parte di questa intrigante storia.Ebbene, stando a quanto riporta un insider su Resetera, Sony e Naughty Dog non sembrerebbero demordere, e puntano dunque sul 2019 per quanto riguarda l'uscita della loro attesissima esclusiva PS4.Stando alle indiscrezioni, la ...

Lo sviluppo di The Last of Us : Part 2 si avvicina alla conclusione? Girata l'ultima scena del gioco : Molti di voi saranno in attesa di The Last of Us: Part 2 e, probabilmente, sarete felici di sapere che lo sviluppo del gioco di Naughty Dog si sta avvicinando alla conclusione.Ovviamente, ci sarà ancora del lavoro da fare prima dell'uscita del titolo, tuttavia Neil Druckmann ha voluto fornire attraverso Twitter un aggiornamento sullo stato dello sviluppo.Il game director ha pubblicato un'immagine dell'ultima pagina del copione di TLOU Part 2, ...

Da The Last of Us 2 a Death Stranding - quali giochi PS4 usciranno su PS5? : Quando Naughty Dog ha annunciato The Last of Us 2, un po' tutto il popolo nerd si è ritrovato ad esultare. Naturale quando allo sviluppo troviamo gli stessi autori della saga di Uncharted, e quando abbiamo di fronte il sequel di uno dei videogame più apprezzati delle ultime due generazioni. Le avventure post-apocalittiche di Ellie e Joel sono infatti entrate di diritto nell'Olimpo videoludico, e l'idea di un secondo capitolo più "grosso, grande ...

Lo sviluppo di The Last of Us : Part 2 si avvicina alla conclusione : girata l'ultima scena del gioco : Molti di voi saranno in attesa di The Last of Us: Part 2 e, probabilmente, sarete felici di sapere che lo sviluppo del gioco di Naughty Dog si sta avvicinando alla conclusione.Ovviamente, ci sarà ancora del lavoro da fare prima dell'uscita del titolo, tuttavia Neil Druckmann ha voluto fornire attraverso Twitter un aggiornamento sullo stato dello sviluppo.Il game director ha pubblicato un'immagine dell'ultima pagina del copione di TLOU Part 2, ...

Laura Bailey ha finito le sessioni di motion capture di uno dei personaggi preferiti del director di The Last of Us : Part 2 - chi sarà? : The Last of Us: Part 2 è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai giocatori e una delle esclusive più importanti in arrivo su PS4. Tuttavia al tempo stesso, sappiamo ancora poco sulla nuova fatica di Naughty Dog.Come riporta HITC, poche ore fa il director Neil Druckmann ha pubblicato su Twitter una foto per celebrare la conclusione delle sessioni di motion capture del personaggio interpretato da Laura Bailey.Lo scatto è accompagnato da un ...