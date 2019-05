Sting dal Kaaboo Texas Music Festival di Arlington

CaSting per una fiction Rai e per uno spot aziendale : Sono attualmente in corso le selezioni, curate dall'agenzia di Casting Cineworld Roma, per trovare numerosi giovani, tutti comunque maggiorenni, di bellissima presenza e possibilmente con qualche precedente esperienza nel settore della moda, per la realizzazione di una nuova e importante fiction Rai. Le riprese verranno effettuate a breve. Sono inoltre aperte le selezioni di attori, attrici, modelli e modelle, per realizzare uno spot di una ...

CaSting per una serie tv prodotta da Solaris e per un film dal titolo 'Ordinary Frames' : Sono in corso le selezioni per una serie televisiva prodotta da Solaris e dal titolo Giustizia per tutti, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino nel corso della prossima estate. Sono inoltre aperti i Casting per il film dal titolo Ordinary Frames, da girarsi poi a Lecco. Giustizia per tutti Selezioni attualmente in corso per realizzare una serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, podotta da Solaris srl. Le riprese verranno poi ...

L’Amica Geniale 2 prime foto dal set - si cercano comparse nel prossimo caSting a Napoli (Giugliano) : L'Amica Geniale 2: le prime foto dal set. Nuovi casting per comparse il 2 maggio a Giugliano Bisognerà attendere il 2020 per rivedere in onda L’Amica Geniale, una delle fiction italiane più seguite nell’ultimo anno nel nostro paese e soprattutto all’estero. La serie tv tratta dai romanzi di ...

X Factor è pronto a tornare. Dal 27 aprile i caSting partono da Roma : A pochi mesi dalla si riaccendono i microfoni di . La caccia ai migliori talenti canori riprende da Roma dove, presso il Teatro India , in Lungotevere Vittorio Gassman 1, il 27, 28 e 29 aprile si ...

Juve - perché ti diStingui dalle altre : l’eleganza di Agnelli e la voglia di guardare già avanti : La stragrande maggioranza delle società di calcio, dopo un epilogo come quello di ieri sera, avrebbe reagito – comprensibilmente – in un certo modo. Arrabbiatura, delusione, poca voglia di parlare e il rischio di voler intervenire pesantemente prendendo decisioni forti, ma affrettate e dettate dalla passione. Un po’ come successo alla Roma in seguito all’eliminazione dalla Champions per mano del Porto. Ma per la ...

'Questo lo dice lei!'. Come diStinguere il giudizio esperto dalle bufale : Adam Smith, nella sua pietra miliare dell'economia moderna, aveva chiamato il fenomeno "divisione del lavoro", scoprendo che la gran parte dei sistemi economici sono più efficienti se ognuno si ...

RoCycle è il robot che ricicla i rifiuti diStinguendo al tatto la carta dalla plastica : I ricercatori del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del MIT hanno sviluppato nuove tecniche che consentono ai robot di differenziare la raccolta dei rifiuti, grazie al senso del tatto. Il robot si chiama RoCycle e utilizza una serie di sensori per determinare il materiale di cui è composto un oggetto e di smaltirlo nella corretta categoria d’appartenenza. Potrebbe essere impiegato nella suddivisione dei ...