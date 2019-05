ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) Mariosul Corriere della Sera di oggi affronta la questione Super Champions. Lo fa partendo da come è cambiato ile più propriamente il modo di usufruirne. Come aveva detto anche Angelo Carotenuto, nell’intervista rilasciata al Napolista, prima ildi vedeva solo allo stadio e si tifava per la squadra di casa, l’unica di cui si sapesse tutto e per cui si poteva gioire vedendone le azioni in campo. Oggi ilè diventato globale, è diventato uno spettacolo televisivo e della rete e questo ha portato, secondo l’editorialista, a non poter prevedere più per chi tiferanno le nuove generazioni. Non ci sarà più il tifo tramandato da padre in figlio «la Super Champions dovrebbe nascere nella seconda parte del 2024. Un bambino italiano che nascerà domani avrà allora cinque anni compiuti, un età in cui arrivano molti messaggi indistinti, ma arrivano ...

SSCNapoliNews : Sconcerti al CorSera: La SuperLega amplierà gli orizzonti, ma allontanerà il calcio dal sentimento - napolista : #Sconcerti al #CorSera: La SuperLega amplierà gli orizzonti, ma allontanerà il calcio dal sentimento L’editorialist… - CalcioNapoli24 : -