Pietro Anastasi | ' Per la Juve è stato un anno perso | cederei Dybala subito'

(Di lunedì 13 maggio 2019) Lantus, dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, non ha più vinto una gara e ciò si potrebbe attribuire alla mancanza di motivazioni. Questo atteggiamento non è nello stile dei bianconeri, per cui sta deludendo tutti i tifosi e tra questi c’è ancheche, nell’intervista telefonica a Tutto.com, ha fatto il punto sulla gara dell'Olimpico e su altri temi caldi che agitano il mondo bianconero. L'involuzione dellaInnanzitutto l'ex giocatore ha evidenziato che la squadra di Allegri dopo la sconfitta, rimediata con l'Ajax all'Allianz Stadium ha staccato la spina e lo si è notato nelle partite di campionato, seguite all’eliminazione dalla Champions League. Ieri sera contro la Roma i giocatori hsprecato occasioni da gol che normalmente dei calciatori determinati avrebbero concretizzato: "I nostri giocatori non entrano più in campo con l'impegno che ...

