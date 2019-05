Lo sciopero dei trasporti di venerdì 17 maggio

Differito lo sciopero dei lavoratori aggiuntivi Asp di Ragusa : I lavoratori dei servizi aggiuntivi dell’Asp 7 di Ragusa hanno deciso di differire la data dello sciopero dal 17 al 31 maggio. Lo comunica la Fisascat

Dal 6 maggio sciopero dei giudici di pace : 'Superare la riforma Orlando' : sciopero dei magistrati onorari contro "la persistente inerzia del governo" sulla riforma della categoria. Dal 6 al 17 maggio incroceranno le braccia i giudici di pace , mentre dal 13 al 17 maggio ...

Conapo revoca lo sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco del 18 maggio : “Massima soddisfazione per il risultato dell’ incontro. Il fondo che il Ministro Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il Ministero del Lavoro è una risposta concreta verso i Vigili del Fuoco che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato. Si sono inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i Vigili del Fuoco hanno ...

sciopero generale 17 maggio : protesta a scuola e nel settore dei trasporti : Il mese di maggio sarà interessato da numerosi scioperi. Le prossime settimane vedranno svariate categorie di lavoratori incrociare le braccia. Una delle date più critiche sarà quella di venerdì 17 maggio 2019, quando andrà in scena uno Sciopero generale. Ad esserne coinvolto il comparto scuola, per l’ennesima volta in questi ultimi tempi. Più di una le sigle sindacali coinvolte nella mobilitazione. Da segnalare, però, che oltre a docenti e ...

Borgo San Lorenzo : lo strano sciopero dei lavoratori contro la preside : L'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo il giovedì 2 maggio guadagnerà un primato tutto particolare: sarà la prima scuola in provincia di Firenze in cui il personale sciopererà, agitazione indetta ...

Alitalia : il 21 maggio sciopero unitario di 24 ore dei sindacati : sciopero unitario di 24 ore del trasporto aereo, ad esclusione dei controllori di volo, il 21 maggio. Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Tra le motivazioni le ...

sciopero lampo dei rider dopo la protesta contro i clienti vip : «Abbandonati da Di Maio» Che fine ha fatto la trattativa? : I ciclo fattorini aderenti a Glovo si sono riuniti in piazza Santa Rita e poi sono sfilati in corteo. Chiedono migliori condizioni economiche e di sicurezza

sciopero a Pedara dei 18 lavoratori di Ecolandia : senza stipendi da otto mesi : Diciotto lavoratori del cantiere di Igiene ambientale di Pedara non ricevono stipendio da otto mesi dall'azienda Ecolandia, ad eccezione di un anticipo - mezza busta paga-risalente al 23 aprile scorso.

Genoa - lo sciopero dei tifosi continua : i dettagli : I tifosi del Genoa continueranno la propria crociata anche nella gara di Ferrara contro la Spal sciopero dei tifosi del Genoa che non seguiranno la squadra in trasferta contro la Spal a Ferrara proseguendo la protesta dopo la sfida casalinga con il Torino. I gruppi organizzati della Gradinata Nord e l’Associazione Club Genoani lo hanno annunciato in un comunicato. “Domenica 28 aprile anche in occasione dell’incontro ...

Ex Province siciliane - De Luca : ´Da Roma nessuna apertura - non convocherò comizi elettorali e confermo sciopero dei Sindaci´ : Messina, 20/04/2019: "Ieri ho formalizzato il mio netto rifiuto alla celebrazione delle elezioni dei componenti del consiglio della città metropolitana di Messina già programmate per il prossimo 30 ...

Genoa-Torino - Prandelli in conferenza : “lo sciopero dei tifosi? Penso solo alla partita” : Vigilia di campionato per il Genoa che affronta il Torino, sfida che rischia di disputarsi in uno stadio semivuoto, i tifosi Grifoni diserteranno il “Ferraris” come protesta nei confronti di Preziosi. “Non tocchero’ l’argomento relativo alla tifoseria in questo momento – dichiara Cesare Prandelli in conferenza stampa – Perche’ devo pensare alla squadra e alla partita, che e’ determinante. Il ...

La Premier dice no al razzismo : sciopero dei giocatori sui social : giocatori di Premier League schierati contro il razzismo. Per provare a combattere il dilagante fenomeno di discriminazione verso atleti di colore, l'associazione dei calciatori professionisti, ...

Sospeso lo sciopero dei pulizieri del Comune di Ragusa : I pulizieri degli immobili del Comune di Ragusa ieri hanno scioperato per il mancato pagamento degli stipendi. Protesta sospesa dopo le rassicurazioni

Terracina : lavoratrici dei negozi 'videosorvegliate' : due giorni di sciopero : Due giorni di sciopero a Terracina per i dipendenti della società cooperativa in liquidazione Aventador - negozi a marchio Aw Lab e Bata -. Oggi il primo giorno di mobilitazione con striscioni, ...