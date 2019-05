La gara per il premio TIMMUSIC è iniziata!

VIDEO GP Italia Superbike - gara-2 cancellata a Imola per pioggia : i piloti non scendono in pista : Oggi non si è disputata la gara-2 del GP d’Italia 2019, tappa valida per il Mondiale Superbike. La corsa è infatti stata cancellata a causa della pioggia che si è abbattuta a Imola e che ha reso impraticabile la pista, i piloti hanno aspettato oltre un’ora nella speranza che le condizioni meteo migliorassero ma non c’è stato nulla da fare e si è dunque deciso di annullare l’appuntamento pomeridiano che avrebbe chiuso il ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “gara difficile - dobbiamo spingere per migliorare la Ferrari. Ordine di scuderia? Nessun problema” : Secondo alcuni il Mondiale di F1 2019 è già finito per la Ferrari. La quinta doppietta consecutiva della Mercedes in Spagna (vittoria di Lewis Hamilton e secondo posto di Valtteri Bottas), nel quinto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, ha quasi il sapore della condanna per la Rossa che quest’oggi ha visto i suoi piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc lottare tra loro per un quarto e quinto posto, mentre l’olandese Max ...

Formula 1 – Hamilton e Bottas felici per la doppietta - Verstappen sbircia la Mercedes : le parole dei piloti dopo la gara di Barcellona : Ancora una doppietta Mercedes a Barellona. Hamilton e Bottas contenti del risultato, Verstappen pizzicato a sbirciare la Mercedes da vicino: le parole dei piloti dopo la gara Anche a Barcellona è la Mercedes a dettare legge. Le Frecce d’Argento firmano l’ennesima doppietta stagionale, chiudendo al primo e al secondo posto con Hamilton che questa volta precede il compagno (e poleman ieri) Bottas. Max Verstappen chiude il podio e ...

Superbike – Niente gara-2 ad Imola : la pioggia incessante costringe la Direzione gara ad annullare tutte le attività : La Direzione Gara annulla Gara-2 del Gp di Imola di Superbike: il maltempo costringe a cancellare tutte le attività sul circuito italiano Dopo un weekend all’insegna di Rea e della Kawasaki, il maltempo arriva spietato ad Imola a favore della Ducati. Una pioggia incessante si è battuta sull’Autodromo di Imola, costringendo la Direzione Gara ad annullare Gara-2 dell’appuntamento italiano di Superbike. “Abbiamo corso anche ...

Superbike - GP Italia 2019 : gara-2 cancellata per il maltempo - Bautista conserva 43 punti di vantaggio su Rea : Il weekend del Gran Premio d’Italia 2019, quinta tappa stagionale del Mondiale Superbike, si è concluso con la cancellazione di gara-2 a causa del maltempo che ha colpito l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un vero e proprio diluvio ha allagato la pista emiliana dopo lo svolgimento della Superpole Race mattutina, provocando numerosi rinvii della partenza della terza manche di gara del fine settimana per mancanza di sicurezza necessaria. ...

Pole con nuovo record in Spagna. Le strategie per la gara : Prima fila Mercedes al GP di Spagna, con la Pole di Valtteri Bottas che vale anche il nuovo record del circuito. Tutti i piloti hanno usato P Zero Red soft da inizio a fine qualifiche. Per la terza volta consecutiva in questa stagione, Valtteri Bottas ha conquistato il Pirelli Pole Position Award. A premiarlo oggi […] L'articolo Pole con nuovo record in Spagna. Le strategie per la gara sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale. Ducati per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race e della gara-2 del GP d’Italia di Superbike. Jonathan Rea ha dominato gara-1 ed ha dimostrato di poter riaprire la lotta per il Mondiale approfittando di una Ducati che non può sfruttare tutta la potenza del proprio motore sul tracciato Italiano. Il principale rivale dell’alfiere della Kawasaki sarà il britannico Chaz Davies, in gran ripresa nelle ultime tappe dopo un ...

Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv - superpole race e gara 2 - Gp Italia - : Diretta Sbk 2019, Superbike streaming video e tv: oggi in programma superpole race e gara 2 del Gp d'Italia a Imola, domenica 12 maggio.

Superbike oggi - GP Italia Imola 2019 : orari d’inizio e come vedere in tv e streaming superpole race e gara-2 : oggi domenica 12 maggio si disputa il GP d’Italia 2019, tappa valida per il Mondiale Superbike. Si corre sul mitico tracciato di Imola, si torna in pista per la superpole race (la gara rapida in programma al mattino) e per la gara-2 su distanza tradizionale prevista per il pomeriggio. Ieri è andata in scena la gara-1, oggi andrà in scena un nuovo spettacolo con tutti i big pronti a darsi battaglia per la vittoria. Alvaro Bautista vuole ...

Superbike : Gp Italia. Rea vince gara 1 davanti a Bautista-2- : Jonathan Rea interrompe il monopolio di Alvaro Bautista. Primo successo stagionale per il pilota del Kawasaki Racing Team, che si aggiudica.

Simone Inzaghi : “Avremmo dovuto chiudere prima la gara. Spero di fare le scelte giuste per la Coppa Italia” : Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ai microfoni di Sky Sport, al termine della partita vinta contro il Cagliari. Il tecnico biancoceleste commenta così il match: “I ragazzi hanno fatto una grande gara, avremmo dovuto chiedere il primo tempo con un vantaggio più largo. Invece abbiamo mancato la finalizzazione per demerito e sfortuna. E’ stato un piacere vederli giocare. Mancano ancora tre finalissime per noi, ...

Volley - Finale Scudetto SuperLega 2019 : dominio di Civitanova! Perugia demolita in trasferta - verdetto rinviato alla decisiva gara-5 : Il verdetto emerso dalla partita di questa sera non ammette repliche: servirà gara-5 per conoscere il nome della squadra vincitrice della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di Volley maschile. Con una prestazione praticamente perfetta di fronte al proprio pubblico, Civitanova ha infatti sconfitto Perugia nel quarto incontro della serie della Finale Scudetto ristabilendo la parità sul punteggio di 2-2. La formazione allenata da ...

Perugia-Civitanova - quando si gioca gara-5 della Finale Scudetto volley? Data - programma - orario e tv : Martedì 14 maggio si giocherà la gara-5 della Finale Scudetto di volley maschile, Perugia e Civitanova si troveranno nuovamente una di fronte all’altra nell’atto conclusivo che vale un’intera stagione: chi vince si laurea Campione d’Italia, chi perde chiude l’annata a mani vuote. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Block Devils non perdono un incontro dei playoff addirittura da ...