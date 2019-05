Ecco i pixel più piccoli mai creati

Ecco gli sfondi delle parti interne di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL : Dallo staff di iFixit arriva un serie di sfondi dedicati ai nuovi smartphone "economici" di Google ed in particolare ai loro interni L'articolo Ecco gli sfondi delle parti interne di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le novità della Beta 3 di Android Q - in prova su Google Pixel 3 XL : Android Q Beta 3 è stata rilasciata per gli smartphone Google Pixel e per alcuni dispositivi di altri produttori: scopriamo in video tutte le novità più interessanti della nuova release!

Smartphone Pixel 3a e 3a XL in arrivo in Italia - Ecco prezzi - caratteristiche e le prime impressioni d'uso : Durante l'atteso evento di apertura della conferenza Google I/O per gli sviluppatori, il colosso di Mountain View ha soddisfatto le aspettative presentando gli Smartphone Pixel 3a e 3a XL. Sono due modelli di fascia media che arriveranno in vendita anche in Italia, con prezzi di 399 euro (Pixel 3a) e di 479 euro per il modello XL. Proprio quest'ultimo è già in fase di test nella nostra redazione, e in attesa della recensione completa ...

Ecco tutti i link per scaricare Android Q Beta 3 sugli smartphone non Pixel : La Beta 3 di Android Q è disponibile anche per sedici dispositivi non Pixel: Ecco tutti i link e le istruzioni per scaricarli e installarli.

Android Q Beta 3 disponibile per 15 smartphone non Pixel : Ecco i modelli supportati : Android Q è stato uno dei grandi protagonisti della conferenza d'apertura del Google I/O e questo non può che farci piacere perché ci permette di avere nuove informazioni sul suo conto.

Ecco i principali problemi dei Google Pixel 3 ancora da risolvere : A distanza di sei mesi dal lancio dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL ci sono ancora alcuni problemi che il colosso di Mountain View non ha risolto

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sempre più interessanti : Ecco funzioni - colorazioni e render : Nuove immagini relative a materiale promozionale e confezione di vendita confermano alcune delle caratteristiche di Google Pixel 3a e 3a XL.

Ecco le specifiche tecniche complete di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL : Comparse su Twitter le possibili specifiche tecniche di Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL. Schermo FHD+, 3.000 e 3.7000 mAh di batteria e altro ancora.

Ecco i nomi in codice di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL : il vecchio "Coral" con Snapdragon 855 e 6 GB di RAM e un certo "Flame" : Spuntano i nomi in codice di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL da un commit su AOSP: una vecchia conoscenza come "Coral", beccato su Geekbench con 6 GB di RAM, Snapdragon 855 e Android Q, e uno sconosciuto "Flame".

Chainfire pensa ancora a LiveBoot : Ecco il supporto per i Samsung con la One UI e per i Google Pixel con Android Q : Chainfire aggiorna LiveBoot che arriva alla versione 18.1 e supporta ora anche gli smartphone Samsung aggiornati alla One UI e i Google Pixel con su la prima beta di Android Q.