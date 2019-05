ilfogliettone

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sarà il film di Jim Jarmush "I morti non muoiono" a dare il via alla 72esima edizione del festival di, che si svolge quest'anno dal 14 al 25 maggio. Sarà dura per la giuria presieduta dal regista messicano Alejandro Gonzàlez Inàrritu decidere chi vincerà la Palma d'oro. In concorso ci sono infatti film molto attesi, a cominciare da "Il traditore" di Marco, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, il "boss dei due mondi" diventato poi il primo grande pentito di mafia.APedroporterà un film autobiografico, "Dolor Y Gloria", con Antonio Banderas nel ruolo di un regista ormai sul viale del tramonto intento a ripensare alla propria vita, tra passato e presente. Tornerà in concorso anche l'enfant prodige Xavier Dolan, regista e interprete di "Matthias & Maxime", girato in Québec, dove ha trascorso infanzia e adolescenza. Tutti ...

ilfogliettone : Cannes al via con Jarmusch e poi Bellocchio, Almodovar, Tarantino - - DoppioSchermo_2 : Al via da domani la 72esima edizione del #FestivaldiCannes: film in concorso, giuria, red carpet, italiani sulla Cr… - AriannaFinos : RT @ugolinic: Quentin Tarantino e il festival, una bella storia d'amore #cannes2019 #cannes72 -