Calvisano-Rovigo | Finale Top12 Rugby 2019 | data | programma | orario e tv

Rugby - Continental Shield 2019 : Calvisano si qualifica per la Challenge Cup! Rovigo vince 30-28 ma non basta : Non riesce l’impresa al Rovigo, in Challenge Cup il prossimo anno ci sarà il Calvisano: la compagine bresciana esce sconfitta dalla gara di ritorno del play-off del Continental Shield di Rugby per 30-28, ma in virtù della vittoria ottenuta nella gara d’andata per 29-13 stacca il pass per la seconda competizione europea del prossimo anno. Nell’altro play-off i russi dell’Enisei, dopo aver perso 20-18 in Romania ...