Malore al raduno di Milano | muore un alpino 66enne

(Di domenica 12 maggio 2019) Ildegli alpini asi tinge di tristezza: uno dei partecipanti - Valentino Diminutto,agricoltore a Castions di Strada e negoziante a Flambro - ha avuto undurante la manifestazione ed è deceduto. Lo riporta Il Messaggero Veneto.Venerdì 10 maggio, dopo la giornata passata insieme agli altri alpini alla manifestazione, si è sentito male e il suo cuore ha smesso di battere. Vani i tentativi di rianimazione.L’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Rho, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Lunedì il corpo sarà sottoposto ad autopsia per comprendere con precisione la causa dell’improvviso.Anche questa volta era partito con il gruppo del suo paese, ma venerdì 10 maggio, dopo la giornata passata alla manifestazione, si è sentito male e il suo cuore generoso si è ...

