affaritaliani

(Di domenica 12 maggio 2019) Bitfinex, exchange di(creato e gestito in buona parte da italiani, che non ha sede in Italia)circa 1 mld diin di 10 giorni Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Fintech raccoglie un mld di dollari Criptovalute (quasi) made in Italy - Affaritaliani : Fintech italiana raccoglie un miliardo di dollari in dieci giorni -