F1 streaming | GP Spagna 2019 | orari | diretta | differita e repliche su Sky e TV8 Il

(Di domenica 12 maggio 2019) Oggi domenica 12 maggio si disputa il GP, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona si preannuncia una bella battaglia per la vittoria tra le due Mercedes che scatteranno dalla prima fila: Valtteri Bottas si trova in pole position davanti a Lewis Hamilton, il finlandese sta minando le certezze del compagno di squadra e andrà a caccia della seconda vittoria stagionale per allungare in testa alla classifica generale ma il Campione del Mondo cercherà subito un sorpasso in partenza per involarsi verso il successo. Le Ferrari sembrano essere decisamente attardate, Sebastian Vettel e Charles Leclerc partiranno dalla terza e dalla quinta piazzola: le Rosse sono troppo lente nel terzo settore e faticano a imprimere un buon ritmo, sembra davvero molto difficile e l’obiettivo sembra essere quello di salire sul podio alle spalle delle Mercedes che puntano alla quinta doppietta ...

