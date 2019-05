liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) (AdnKronos) - E tra ipiù importanti vi saranno: in provincia di Padova Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano Dentro. A Treviso: Mogliano, Paese, Preganziol e Vittorio. Nella città metropolitana di Venezia: Noale, Scorzè e Spinea. A Verona: Legnago, Negrar di Valpolicella, P

TV7Benevento : Elezioni: in Veneto sono 321 i Comuni al voto di maggio, Rovigo unico capoluogo (2)... - TV7Benevento : Elezioni: in Veneto sono 321 i Comuni al voto di maggio, Rovigo unico capoluogo... - zazoomblog : Elezioni: a Ponzano Veneto scambio di partiti per i due candidati a sindaco - #Elezioni: #Ponzano #Veneto #scambio -