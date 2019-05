ilfogliettone

(Di domenica 12 maggio 2019) Giampaolo aveva detto che "sarebbe un'offesa e un insulto ipotizzare l'idea che si perda apposta" per danneggiare il Genoa. Oggi nel primo tempo laha lottato, ma nel secondo e' andata sotto e alla fine ha perso 2-1 in casa con l', che non aveva mai vinto in trasferta quest'anno, regalando ai toscani ancora chance, proprio a scapito del Genoa. L'sale a 35 punti, uno solo in meno dei rossoblu', e puo' concretamente sperare di salvarsi anche se lo attendono due gare difficili con Torino e Inter. La partita e' stata giocata in una atmosfera surreale. Quando, dopo lunga attesa per il silent check, e' stato convalidato il vantaggio degli ospiti, tanti tifosi, non solo empolesi, hanno esultato.Sul 2-0 per l', gran parte dello stadio ha continuato a cantare senza curarsi del risultato. L'impresa arriva con i gol nella ripresa di Farias e Di Lorenzo che ...

ilfogliettone : Colpo Empoli con Samp, si riapre corsa salvezza - - GruppoEsperti : Colpo dell'#Empoli a Marassi: #Farias e #DiLorenzo in rete, +3 anche per #Quagliarella. #Caputo sbaglia un rigore #SampEmpoli #Fantacalcio - UNotizieCalcio : L'Udinese sbanca Frosinone. Colpo dell'Empoli al Ferraris - Ultime Notizie Calcio - -