Alessandro Zannoni e James Purdy | orrore e disperazione fanno da padroni

(Di domenica 12 maggio 2019) Storie scritte a ritroso che affrontano il male del convivere quotidiano, ridondanze lessicali ermetiche che lasciano stupefatti per la mancanza di vie d’uscita e per l’efficacia narrativa. Si tratta di Stato di famiglia di(Arkadia Editore), un mosaico di sette racconti che trattano di infanticidi, parricidi, matricidi e uxoricidi, spogliati di qualsiasi sfumatura moralista e buonista, tracciati come una sceneggiatura. Una prosa secca, cadenzata da un ritmo cinematografico. L’in presa diretta, capovolto, al contrario: tutte le cronache iniziano dalla fine, dall’inevitabile soluzione che urla nella testa dei protagonisti, dall’omicidio efferato. Prima viene esposto il crimine, poi quello che ha portato al male estremo. Stato di famiglia Prezzo: 11.05€ Acquista su Amazon ...

